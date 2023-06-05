https://sputniknews.com.tr/20230605/rusyanin-ukrayna-sinirindaki-belgorod-bolgesinde-hava-savunma-sistemleri-devreye-girdi-1072044701.html

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde hava savunma sistemleri devreye girdi

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde hava savunma sistemleri devreye girdi

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde hava savunma sistemleri devreye girip yerleşim yerine yaklaşan bir hedefe ateşe açtı. Ukrayna güçleri bir... 05.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-05T16:29+0300

2023-06-05T16:29+0300

2023-06-05T16:36+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

belgorod

hava savunma sistemi

saldırı

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Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, havadan bir cismin yerleşim yerine yaklaşması üstüne hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve söz konusu cismi vurduklarını belirtti. Gladkov, yere düşen parçalar yüzünden ölen ya da yaralanan olmadığını ekledi.Bununla beraber bir ambulans ve bir otomobilin tahrip olduğunu kaydetti.Ukrayna güçleri sınırdaki Rus yerleşim yerlerine insansız hava araçları ve roketlerle geçen haftadan beri saldırılar düzenliyor. Saldırılar yüzünden sınıra çok yakın bazı köylerden halk tahliye edildi.

https://sputniknews.com.tr/20230605/rusya-ordusu-ve-fsb-belgorod-bolgesine-sizmaya-calisan-ukraynali-sabotaj-grubunu-imha-etti-1072038468.html

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rusya, ukrayna, belgorod, hava savunma sistemi, saldırı