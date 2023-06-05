https://sputniknews.com.tr/20230605/rusyanin-ukrayna-sinirindaki-belgorod-bolgesinde-hava-savunma-sistemleri-devreye-girdi-1072044701.html
Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde hava savunma sistemleri devreye girdi
Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde hava savunma sistemleri devreye girdi
Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde hava savunma sistemleri devreye girip yerleşim yerine yaklaşan bir hedefe ateşe açtı. Ukrayna güçleri bir... 05.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-05T16:29+0300
2023-06-05T16:29+0300
2023-06-05T16:36+0300
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rusya
ukrayna
belgorod
hava savunma sistemi
saldırı
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Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, havadan bir cismin yerleşim yerine yaklaşması üstüne hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve söz konusu cismi vurduklarını belirtti. Gladkov, yere düşen parçalar yüzünden ölen ya da yaralanan olmadığını ekledi.Bununla beraber bir ambulans ve bir otomobilin tahrip olduğunu kaydetti.Ukrayna güçleri sınırdaki Rus yerleşim yerlerine insansız hava araçları ve roketlerle geçen haftadan beri saldırılar düzenliyor. Saldırılar yüzünden sınıra çok yakın bazı köylerden halk tahliye edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230605/rusya-ordusu-ve-fsb-belgorod-bolgesine-sizmaya-calisan-ukraynali-sabotaj-grubunu-imha-etti-1072038468.html
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rusya, ukrayna, belgorod, hava savunma sistemi, saldırı
rusya, ukrayna, belgorod, hava savunma sistemi, saldırı
Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde hava savunma sistemleri devreye girdi
16:29 05.06.2023 (güncellendi: 16:36 05.06.2023) Abone ol
Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde hava savunma sistemleri devreye girip yerleşim yerine yaklaşan bir hedefe ateşe açtı. Ukrayna güçleri bir süredir Rusya’nın sınırdaki yerleşim yerlerine birbiri ardına saldırılar düzenliyor.
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, havadan bir cismin yerleşim yerine yaklaşması üstüne hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve söz konusu cismi vurduklarını belirtti. Gladkov, yere düşen parçalar yüzünden ölen ya da yaralanan olmadığını ekledi.
Bununla beraber bir ambulans ve bir otomobilin tahrip olduğunu kaydetti.
Ukrayna güçleri sınırdaki Rus yerleşim yerlerine insansız hava araçları ve roketlerle geçen haftadan beri saldırılar düzenliyor. Saldırılar yüzünden sınıra çok yakın bazı köylerden halk tahliye edildi.