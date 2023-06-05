https://sputniknews.com.tr/20230605/rusya-savunma-bakanligi-kievin-guney-donetsk-yonundeki-taarruzu-basari-ile-engelleniyor-1072050508.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev’in Güney Donetsk yönündeki taarruzu başarı ile engelleniyor

Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev’in Güney Donetsk yönündeki taarruzu başarı ile engelleniyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordu birliklerinin Kiev’in Güney Donetsk yönündeki taarruzunu başarı ile engellediklerini duyurdu. 05.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-05T18:33+0300

2023-06-05T18:33+0300

2023-06-05T18:34+0300

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri dün Güney Donetsk yönünde taarruz girişiminde bulundu, ancak bu girişim başarısız oldu. Ukrayna ordusu bu sabah Güney Donetsk yönünde yeni bir taarruz denemesi yaptı.Açıklamada, “Düşmanın 4 Haziran'da Güney Donetsk yönündeki Rus ordu birliklerinin savunmasını kırma girişimleri başarısız oldu. Düşman, kapsamlı bir tesir ateşi sonucunda önemli kayıplar verdi ve 5 Haziran sabahı ilk başta harekete geçtiği mevzilerine geri döndü. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri insan gücü ve teçhizat bakımından kayıplar veriyor” ifadelerine yer verildi.Güney Donetsk yönünde ayrıca Oktyabr çiftliği ve Novodonetskoye yerleşimi bölgelerinde de çatışmaların devam ettiğine dikkat çeken bakanlık, tanklarla güçlendirilmiş üç tabur taktik grubunun kuvvetleri ile gerçekleştirilen saldırıların başarısız olduğunu vurguladı.Bakanlık, “Neskuçnoye yerleşim bölgesinde saldıran Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin sadece 31. Mekanize Tugayı 250'den fazla asker, 16 tank, üç Bradley piyade savaş aracı dahil olmak üzere 24 zırhlı muharebe aracını kaybetti” bilgisini verdi.Açıklamada ayrıca Rus birliklerin beş Ukraynalı askeri esir aldığı vurgulandı.Daha önce Rosgvardiya (Rusya Ulusal Muhafızları) Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Ana İdaresi Başkan Yardımcısı Aleksandr Hodakovskiy, cephenin bu kısmında Batılı ülkelerin Ukrayna’ya teslim ettiği Leopard tanklarının görüldüğünü, Ukrayna ordusunun Alman yapımı tankları ilk kez kullandığını açıklamıştı.

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