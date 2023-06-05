https://sputniknews.com.tr/20230605/rusya-ordusu-ve-fsb-belgorod-bolgesine-sizmaya-calisan-ukraynali-sabotaj-grubunu-imha-etti-1072038468.html

Rusya ordusu ve FSB, Belgorod Bölgesi'ne sızmaya çalışan Ukraynalı sabotaj grubunu imha etti

Rusya ordusu ve FSB, Belgorod Bölgesi'ne sızmaya çalışan Ukraynalı sabotaj grubunu imha etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Silahlı Kuvvetleri ve Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) dün Belgorod Bölgesi'ne sızma girişiminde bulunan 2 Ukraynalı sabotaj... 05.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-05T15:00+0300

2023-06-05T15:00+0300

2023-06-05T15:02+0300

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ukrayna

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Son dönemde sınırdaki Belgorod Bölgesi'ne yönelik saldırılarını artıran Ukraynalı güçler, sabotaj ve keşif için bölgeye sızma girişimlerini sürdürüyor.Özel askeri harekattaki son gelişmeler hakkında bilgilendirme yapan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, dün Ukraynalı militanların yeni bir girişimde bulunduğunu açıkladı.Konaşenkov, "4 Haziran saat 13:00 civarında Ukrayna ordusuna bağlı 2 grup, Severskiy Donets Nehri'ni geçme ve Belgorod Bölgesi'nin Novaya Tavoljanka köyüne çıkarma yapma girişiminde bulundu. Rusya ordusu birlikleri ve FSB Sınır Muhafız Servisi, bu girişimi akamete uğrattı" dedi.Konaşenkov, hava ve topçu güçlerinin atışları sonucunda 10'dan fazla Ukraynalı askerin, 2 botun ve 1 zırhlı aracın imha edildiğini bildirdi.Dün Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukraynalı sabotajcıların dün Novaya Tavoljanka köyüne sızma girişiminde bulunduğunu duyurmuştu. Ardından Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya ordusunun topçu atışları sayesinde Ukraynalı sabotajcıların geri çekildiğini açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230605/belcika-ukraynadan-izahat-bekliyor-1072031006.html

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