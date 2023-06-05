https://sputniknews.com.tr/20230605/rusya-ordusu-ukrayna-guclerinin-cephenin-bir-dizi-noktasinda-gerceklestirdigi-saldirilari-bastirdi-1072026690.html
Rusya ordusu, Ukrayna güçlerinin cephenin bir dizi noktasında gerçekleştirdiği saldırıları bastırdı
Rusya ordusu, Ukrayna güçlerinin cephenin bir dizi noktasında gerçekleştirdiği saldırıları bastırdı
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Donetsk’teki cephe hattının bir dizi noktasında Ukrayna ordusu tarafından düzenlenen büyük çaplı saldırıları... 05.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-05T12:31+0300
2023-06-05T12:31+0300
2023-06-05T12:32+0300
ukrayna krizi
rusya
zaporojye
ukrayna
donetsk
igor konaşenkov
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/05/1072026797_0:233:2892:1860_1920x0_80_0_0_1d18242e8bfc6f3896193470e15b09a5.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, referandumla Ukrayna’dan ayrılıp Rusya’nın parçası olan Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki cephe hattının beş ayrı kesiminde Kiev güçleri tarafından büyük ölçekli saldırılar düzenlediğini belirtti. Konaşenkov, saldırıda Ukrayna ordusunun altı mekanize birliği ile iki tank biriminin yer aldığını söyledi.Ukrayna güçlerinin ‘cephenin en kırılgan olduğunu düşündükleri kesimine’ saldırdıklarını kaydeden Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, “Düşman istediğini elde edemedi, başarılı olmadı” dedi.Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca, Donetsk’te saldırıya geçen Ukrayna tanklarının Rus güçleri tarafından vuruldukları anların görüntülerini de yayınladı.Bununla beraber, referandumla Ukrayna’dan ayrılıp Rusya’nın parçası haline bölgelerden bir diğeri olan Zaporojye’nin Valisi Vladimir Rogov, Ukrayna güçlerinin Zaporojye’ye de büyük çaplı bir saldırı düzenlediklerini kaydetti.Rogov, “Ukrayna güçleri bu sabah dünkünden daha geniş çaplı bir saldırı düzenledi, durum endişe verici” değerlendirmesini yaptı.Durumun endişe verici olmasının sebebi, Zaporojye’de Avrupa’nın en büyük aktif nükleer güç santrali bulunuyor olması. Rusya ordusu, bir provokasyon olasılığının önünü kesmek adına Ukrayna’daki özel askeri operasyonun ilk günlerinde santralini denetimini ele geçirmişti.
rusya
zaporojye
ukrayna
donetsk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/05/1072026797_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_ea69ae0366ca7097fcef4faf0aa5458a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, zaporojye, ukrayna, donetsk, igor konaşenkov
rusya, zaporojye, ukrayna, donetsk, igor konaşenkov
Rusya ordusu, Ukrayna güçlerinin cephenin bir dizi noktasında gerçekleştirdiği saldırıları bastırdı
12:31 05.06.2023 (güncellendi: 12:32 05.06.2023) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Donetsk’teki cephe hattının bir dizi noktasında Ukrayna ordusu tarafından düzenlenen büyük çaplı saldırıları püskürttüklerini belirtti. Zaporojye nükleer güç santralinin bulunduğu bölgeye de Ukrayna ordusu tarafından geniş bir saldırı düzenlediği kaydedildi.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, referandumla Ukrayna’dan ayrılıp Rusya’nın parçası olan Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki cephe hattının beş ayrı kesiminde Kiev güçleri tarafından büyük ölçekli saldırılar düzenlediğini belirtti. Konaşenkov, saldırıda Ukrayna ordusunun altı mekanize birliği ile iki tank biriminin yer aldığını söyledi.
Ukrayna güçlerinin ‘cephenin en kırılgan olduğunu düşündükleri kesimine’ saldırdıklarını kaydeden Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, “Düşman istediğini elde edemedi, başarılı olmadı” dedi.
Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca, Donetsk’te saldırıya geçen Ukrayna tanklarının Rus güçleri tarafından vuruldukları anların görüntülerini de yayınladı.
Bununla beraber, referandumla Ukrayna’dan ayrılıp Rusya’nın parçası haline bölgelerden bir diğeri olan Zaporojye’nin Valisi Vladimir Rogov, Ukrayna güçlerinin Zaporojye’ye de büyük çaplı bir saldırı düzenlediklerini kaydetti.
Rogov, “Ukrayna güçleri bu sabah dünkünden daha geniş çaplı bir saldırı düzenledi, durum endişe verici” değerlendirmesini yaptı.
Durumun endişe verici olmasının sebebi, Zaporojye’de Avrupa’nın en büyük aktif nükleer güç santrali bulunuyor olması. Rusya ordusu, bir provokasyon olasılığının önünü kesmek adına Ukrayna’daki özel askeri operasyonun ilk günlerinde santralini denetimini ele geçirmişti.