https://sputniknews.com.tr/20230605/rusya-ordusu-ukrayna-guclerinin-cephenin-bir-dizi-noktasinda-gerceklestirdigi-saldirilari-bastirdi-1072026690.html

Rusya ordusu, Ukrayna güçlerinin cephenin bir dizi noktasında gerçekleştirdiği saldırıları bastırdı

Rusya ordusu, Ukrayna güçlerinin cephenin bir dizi noktasında gerçekleştirdiği saldırıları bastırdı

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Donetsk’teki cephe hattının bir dizi noktasında Ukrayna ordusu tarafından düzenlenen büyük çaplı saldırıları... 05.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-05T12:31+0300

2023-06-05T12:31+0300

2023-06-05T12:32+0300

ukrayna krizi

rusya

zaporojye

ukrayna

donetsk

igor konaşenkov

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, referandumla Ukrayna’dan ayrılıp Rusya’nın parçası olan Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki cephe hattının beş ayrı kesiminde Kiev güçleri tarafından büyük ölçekli saldırılar düzenlediğini belirtti. Konaşenkov, saldırıda Ukrayna ordusunun altı mekanize birliği ile iki tank biriminin yer aldığını söyledi.Ukrayna güçlerinin ‘cephenin en kırılgan olduğunu düşündükleri kesimine’ saldırdıklarını kaydeden Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, “Düşman istediğini elde edemedi, başarılı olmadı” dedi.Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca, Donetsk’te saldırıya geçen Ukrayna tanklarının Rus güçleri tarafından vuruldukları anların görüntülerini de yayınladı.Bununla beraber, referandumla Ukrayna’dan ayrılıp Rusya’nın parçası haline bölgelerden bir diğeri olan Zaporojye’nin Valisi Vladimir Rogov, Ukrayna güçlerinin Zaporojye’ye de büyük çaplı bir saldırı düzenlediklerini kaydetti.Rogov, “Ukrayna güçleri bu sabah dünkünden daha geniş çaplı bir saldırı düzenledi, durum endişe verici” değerlendirmesini yaptı.Durumun endişe verici olmasının sebebi, Zaporojye’de Avrupa’nın en büyük aktif nükleer güç santrali bulunuyor olması. Rusya ordusu, bir provokasyon olasılığının önünü kesmek adına Ukrayna’daki özel askeri operasyonun ilk günlerinde santralini denetimini ele geçirmişti.

rusya

zaporojye

ukrayna

donetsk

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rusya, zaporojye, ukrayna, donetsk, igor konaşenkov