Rusya ordusu, Ukrayna güçlerinin cephenin bir dizi noktasında gerçekleştirdiği saldırıları bastırdı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Ahmet Haşim'in ölüm yıldönümü
08:00
6 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Bir boks efsanesi: Muhammed Ali
09:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’deki seçimleri dünya, Google’da nasıl aradı?
09:10
2 dk
ÖZEL HABER
Suudi Arabistan’dan BRICS atağı
09:19
2 dk
ÖZEL HABER
ABD’li Siyaset Bilimci Lieven: ABD için endişe verici bir sinyal
09:31
2 dk
ÖZEL HABER
Batı basını: Ukrayna’ya verilen silahlar bize karşı kullanılabilir
09:44
2 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy’den, İran'a 50 yıl süreyle yaptırım teklifi
10:00
1 dk
ÖZEL HABER
Çin, Avrupa’ya Rusya’nın yeni bölgelerini tanıma çağrısı yaptı
10:13
2 dk
ÖZEL HABER
İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı: Rus Hava Kuvvetleri ve denizaltıları İngiltere ve NATO için tehdit
10:30
2 dk
ÖZEL HABER
ABD Suriye’de çatışmasızlık protokollerini ihlal etti
10:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Ahmet Haşim'in ölüm yıldönümü
13:06
6 dk
ÖZEL HABER
Avrupa Birliği’nde Rusya yaptırımına iki devletten veto
13:19
2 dk
ÖZEL HABER
ABD’li ekonomist Scott: Doların devrilmesine katkıda bulunacak
13:31
2 dk
ÖZEL HABER
NATO’dan Ukrayna’ya: Somut üyelik planları uzak
13:35
2 dk
ÖZEL HABER
Prof. Barış Doster: Kemal Derviş ile Nureddin Nebati arasında aman aman bir fark yok
13:50
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Bir boks efsanesi: Muhammed Ali
14:05
5 dk
ÖZEL HABER
Eski Ukrayna Başbakanı: Zelenskiy, Ukrayna’yı yeni Afganistan’a dönüştürdü
14:18
1 dk
ÖZEL HABER
ABD, Şam’la mücadele için Rakka’da ordu kuruyor
14:26
1 dk
ÖZEL HABER
İran ve Taliban arasındaki çatışmanın arka planında Sputnik’e anlattı
14:33
5 dk
ÖZEL HABER
ABD, Ukrayna'ya toplam 38.3 milyar dolar askeri yardım yaptı
14:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Heykeltıraş Karen: Sanat ve meditasyon aynı yerden beslenip aynı şeye hizmet ediyor
17:05
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Ahmet Haşim'in ölüm yıldönümü
18:07
6 dk
ÖZEL HABER
Macron: Putin NATO'yu elektrik şokuyla uyandırdı
18:20
2 dk
ÖZEL HABER
Medvedev: İngiltere’de savaşa yardım eden sivil olsun meşru bir askeri hedef
18:31
2 dk
ÖZEL HABER
Belarus Cumhurbaşkanı: Tek hatamız, Ukrayna sorununu 2014 çözmemiş olmamız
18:49
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Bir boks efsanesi: Muhammed Ali
19:00
5 dk
ÖZEL HABER
NATO’nun gizli Rusya planı
19:14
2 dk
ÖZEL HABER
Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi: Türkiye ile Azerbaycan arası 38 kilometreye inecek
19:35
5 dk
ÖZEL HABER
Balkanlarda NATO’nun başlattığı kriz bitmiyor
19:44
5 dk
ÖZEL HABER
Kiev tahıl koridorlarını Rusya’ya yönelik saldırılar için kullanıyor
20:00
1 dk
ÖZEL HABER
ABD, START Anlaşması kapsamında Rusya’ya silahlarla ilgili bilgi iletimini durdurdu
20:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve ekonomide 'Mehmet Şimşek' hamlesi!
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Yeni cumhurbaşkanlığı kabinesi ne gösteriyor?
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Kabine'nin yeni bakanları görevlerini devralıyor
12:46
124 dk
ANLAT BANA
Yeni Kabine'de ekonomi politikalarının yol haritası
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230605/rusya-ordusu-ukrayna-guclerinin-cephenin-bir-dizi-noktasinda-gerceklestirdigi-saldirilari-bastirdi-1072026690.html
Rusya ordusu, Ukrayna güçlerinin cephenin bir dizi noktasında gerçekleştirdiği saldırıları bastırdı
Rusya ordusu, Ukrayna güçlerinin cephenin bir dizi noktasında gerçekleştirdiği saldırıları bastırdı
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Donetsk’teki cephe hattının bir dizi noktasında Ukrayna ordusu tarafından düzenlenen büyük çaplı saldırıları... 05.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-05T12:31+0300
2023-06-05T12:32+0300
ukrayna krizi
rusya
zaporojye
ukrayna
donetsk
igor konaşenkov
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/05/1072026797_0:233:2892:1860_1920x0_80_0_0_1d18242e8bfc6f3896193470e15b09a5.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, referandumla Ukrayna’dan ayrılıp Rusya’nın parçası olan Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki cephe hattının beş ayrı kesiminde Kiev güçleri tarafından büyük ölçekli saldırılar düzenlediğini belirtti. Konaşenkov, saldırıda Ukrayna ordusunun altı mekanize birliği ile iki tank biriminin yer aldığını söyledi.Ukrayna güçlerinin ‘cephenin en kırılgan olduğunu düşündükleri kesimine’ saldırdıklarını kaydeden Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, “Düşman istediğini elde edemedi, başarılı olmadı” dedi.Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca, Donetsk’te saldırıya geçen Ukrayna tanklarının Rus güçleri tarafından vuruldukları anların görüntülerini de yayınladı.Bununla beraber, referandumla Ukrayna’dan ayrılıp Rusya’nın parçası haline bölgelerden bir diğeri olan Zaporojye’nin Valisi Vladimir Rogov, Ukrayna güçlerinin Zaporojye’ye de büyük çaplı bir saldırı düzenlediklerini kaydetti.Rogov, “Ukrayna güçleri bu sabah dünkünden daha geniş çaplı bir saldırı düzenledi, durum endişe verici” değerlendirmesini yaptı.Durumun endişe verici olmasının sebebi, Zaporojye’de Avrupa’nın en büyük aktif nükleer güç santrali bulunuyor olması. Rusya ordusu, bir provokasyon olasılığının önünü kesmek adına Ukrayna’daki özel askeri operasyonun ilk günlerinde santralini denetimini ele geçirmişti.
rusya
zaporojye
ukrayna
donetsk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/05/1072026797_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_ea69ae0366ca7097fcef4faf0aa5458a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, zaporojye, ukrayna, donetsk, igor konaşenkov
rusya, zaporojye, ukrayna, donetsk, igor konaşenkov

Rusya ordusu, Ukrayna güçlerinin cephenin bir dizi noktasında gerçekleştirdiği saldırıları bastırdı

12:31 05.06.2023 (güncellendi: 12:32 05.06.2023)
© Sputnik / Евгений Биятов / Multimedya arşivine gidinİgor Konaşenkov
İgor Konaşenkov - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2023
© Sputnik / Евгений Биятов
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Donetsk’teki cephe hattının bir dizi noktasında Ukrayna ordusu tarafından düzenlenen büyük çaplı saldırıları püskürttüklerini belirtti. Zaporojye nükleer güç santralinin bulunduğu bölgeye de Ukrayna ordusu tarafından geniş bir saldırı düzenlediği kaydedildi.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, referandumla Ukrayna’dan ayrılıp Rusya’nın parçası olan Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki cephe hattının beş ayrı kesiminde Kiev güçleri tarafından büyük ölçekli saldırılar düzenlediğini belirtti. Konaşenkov, saldırıda Ukrayna ordusunun altı mekanize birliği ile iki tank biriminin yer aldığını söyledi.
Ukrayna güçlerinin ‘cephenin en kırılgan olduğunu düşündükleri kesimine’ saldırdıklarını kaydeden Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, “Düşman istediğini elde edemedi, başarılı olmadı” dedi.
Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca, Donetsk’te saldırıya geçen Ukrayna tanklarının Rus güçleri tarafından vuruldukları anların görüntülerini de yayınladı.
Bununla beraber, referandumla Ukrayna’dan ayrılıp Rusya’nın parçası haline bölgelerden bir diğeri olan Zaporojye’nin Valisi Vladimir Rogov, Ukrayna güçlerinin Zaporojye’ye de büyük çaplı bir saldırı düzenlediklerini kaydetti.
Rogov, “Ukrayna güçleri bu sabah dünkünden daha geniş çaplı bir saldırı düzenledi, durum endişe verici” değerlendirmesini yaptı.
Durumun endişe verici olmasının sebebi, Zaporojye’de Avrupa’nın en büyük aktif nükleer güç santrali bulunuyor olması. Rusya ordusu, bir provokasyon olasılığının önünü kesmek adına Ukrayna’daki özel askeri operasyonun ilk günlerinde santralini denetimini ele geçirmişti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала