https://sputniknews.com.tr/20230605/rusya-basbakan-yardimcisi-novak-petrol-uretimindeki-gonullu-kesintide-gunluk-500-bin-varile-ulastik-1072010032.html
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Petrol üretimindeki gönüllü kesintide günlük 500 bin varile ulaştık
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Petrol üretimindeki gönüllü kesintide günlük 500 bin varile ulaştık
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya'nın petrol üretiminde 500 bin varil/gün gönüllü kesintiye ulaştığını bildirdi. 05.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-05T01:29+0300
2023-06-05T01:29+0300
2023-06-05T01:29+0300
dünya
aleksandr novak
rusya
petrol
opec+
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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefikleri (OPEC+) toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Novak, Rusya'nın petrol üretiminde 500 bin varil/gün gönüllü kesintiye ulaştığını söyledi.Novak, “Enerji Bakanlığı'nın verilerine göre, (kesintide) daha önce açıklanan günlük 500 bin varile ulaştık ve varılan anlaşmaları aynı şekilde uygulamaya devam edeceğiz” diye konuştu.‘Rusya, petrol üretimindeki gönüllü kesintiyi 2024'ün Aralık sonuna kadar uzatacak’Rusya’nın ihtiyati tedbir olarak günde 500 bin varillik gönüllü kesintiyi 2024'ün Aralık ayının sonuna kadar uzatacağı bilgisini de veren Novak, şöyle konuştu:
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aleksandr novak, rusya, petrol, opec+
aleksandr novak, rusya, petrol, opec+
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Petrol üretimindeki gönüllü kesintide günlük 500 bin varile ulaştık
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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya'nın petrol üretiminde 500 bin varil/gün gönüllü kesintiye ulaştığını bildirdi.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefikleri (OPEC+) toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Novak, Rusya'nın petrol üretiminde 500 bin varil/gün gönüllü kesintiye ulaştığını söyledi.
Novak, “Enerji Bakanlığı'nın verilerine göre, (kesintide) daha önce açıklanan günlük 500 bin varile ulaştık ve varılan anlaşmaları aynı şekilde uygulamaya devam edeceğiz” diye konuştu.
‘Rusya, petrol üretimindeki gönüllü kesintiyi 2024'ün Aralık sonuna kadar uzatacak’
Rusya’nın ihtiyati tedbir olarak günde 500 bin varillik gönüllü kesintiyi 2024'ün Aralık ayının sonuna kadar uzatacağı bilgisini de veren Novak, şöyle konuştu:
“Rusya, daha önce nisan ayında gönüllü kesintiler ilan eden OPEC+ ülkeleri ile yapılan anlaşma uyarınca ihtiyati tedbir olarak günde 500 bin varillik gönüllü kesintiyi 2024'ün Aralık ayının sonuna kadar uzatacak. Bu gönüllü kesinti, 4 Haziran'da otuz beşinci OPEC+ toplantısında onaylanan üretim seviyesi üzerinden yapılacak.”