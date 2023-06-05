https://sputniknews.com.tr/20230605/rusya-basbakan-yardimcisi-novak-petrol-uretimindeki-gonullu-kesintide-gunluk-500-bin-varile-ulastik-1072010032.html

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Petrol üretimindeki gönüllü kesintide günlük 500 bin varile ulaştık

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Petrol üretimindeki gönüllü kesintide günlük 500 bin varile ulaştık

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya'nın petrol üretiminde 500 bin varil/gün gönüllü kesintiye ulaştığını bildirdi. 05.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-05T01:29+0300

2023-06-05T01:29+0300

2023-06-05T01:29+0300

dünya

aleksandr novak

rusya

petrol

opec+

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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefikleri (OPEC+) toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Novak, Rusya'nın petrol üretiminde 500 bin varil/gün gönüllü kesintiye ulaştığını söyledi.Novak, “Enerji Bakanlığı'nın verilerine göre, (kesintide) daha önce açıklanan günlük 500 bin varile ulaştık ve varılan anlaşmaları aynı şekilde uygulamaya devam edeceğiz” diye konuştu.‘Rusya, petrol üretimindeki gönüllü kesintiyi 2024'ün Aralık sonuna kadar uzatacak’Rusya’nın ihtiyati tedbir olarak günde 500 bin varillik gönüllü kesintiyi 2024'ün Aralık ayının sonuna kadar uzatacağı bilgisini de veren Novak, şöyle konuştu:

rusya

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aleksandr novak, rusya, petrol, opec+