https://sputniknews.com.tr/20230605/radyolar-putinin-acil-durum-konusmasini-yayinladi-kremlin-hack-saldirisi-oldugunu-acikladi-1072043153.html

Radyolar Putin'in 'acil durum konuşmasını' yayınladı, Kremlin hack saldırısı olduğunu açıkladı

Radyolar Putin'in 'acil durum konuşmasını' yayınladı, Kremlin hack saldırısı olduğunu açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bazı radyo kanallarında yayınlanan 'acil durum konuşmasının' bir hack saldırısı olduğu vurgulandı. 05.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-05T16:05+0300

2023-06-05T16:05+0300

2023-06-05T16:06+0300

ukrayna krizi

rusya

kremlin

dmitriy peskov

vladimir putin

radyo

hack

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/05/1072043624_0:0:2980:1677_1920x0_80_0_0_575d3ef305c0ca5bf3b64e699a60391b.jpg

Rusya'da bazı radyo kanalları, Putin'in Ukraynalı güçlerin son dönemde sıkça hedef aldığı Belgorod, Rostov ve Voronej bölgelerindeki duruma ilişkin 'acil durum konuşmasını' yayınladı.Radyo kanallarında yayına verilen 'konuşmasında' NATO bloğu tarafından silahlandırılan Ukrayna ordusunun Washington'un onayı ve desteğiyle Belgorod, Rostov ve Voronej bölgelerine saldırdığını 'belirten' Putin, genel seferberlik ilan edileceğini ve sınır bölgelerinde sıkıyönetime geçileceğini 'söyledi'.Sputnik'e demeç veren Peskov, radyoda yayınlanan 'konuşmanın' gerçeği yansıtmadığını vurguladı.Peskov, "Evet, bu aslında bir hack saldırısı. Bundan haberdarız. Şu anda ilgili kurumlar yayıncıları hızlıca bilgilendiriyor, yayınlar kontrol altına alındı" dedi.Belgorod Bölgesi acil durum merkezi de, Ukrayna ordusunun bölgeye saldırdığına ve sıkıyönetim ilan edildiğine dair yayınların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Merkez, düzenlenen provokasyonun amacının sivil nüfus arasında panik yaratmak olduğunun altını çizdi.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, radyo, hack