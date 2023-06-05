Radyolar Putin'in 'acil durum konuşmasını' yayınladı, Kremlin hack saldırısı olduğunu açıkladı
16:05 05.06.2023 (güncellendi: 16:06 05.06.2023)
© Sputnik / Гавриил Григоров/
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bazı radyo kanallarında yayınlanan 'acil durum konuşmasının' bir hack saldırısı olduğu vurgulandı.
Rusya'da bazı radyo kanalları, Putin'in Ukraynalı güçlerin son dönemde sıkça hedef aldığı Belgorod, Rostov ve Voronej bölgelerindeki duruma ilişkin 'acil durum konuşmasını' yayınladı.
Radyo kanallarında yayına verilen 'konuşmasında' NATO bloğu tarafından silahlandırılan Ukrayna ordusunun Washington'un onayı ve desteğiyle Belgorod, Rostov ve Voronej bölgelerine saldırdığını 'belirten' Putin, genel seferberlik ilan edileceğini ve sınır bölgelerinde sıkıyönetime geçileceğini 'söyledi'.
Sputnik'e demeç veren Peskov, radyoda yayınlanan 'konuşmanın' gerçeği yansıtmadığını vurguladı.
Peskov, "Evet, bu aslında bir hack saldırısı. Bundan haberdarız. Şu anda ilgili kurumlar yayıncıları hızlıca bilgilendiriyor, yayınlar kontrol altına alındı" dedi.
Belgorod Bölgesi acil durum merkezi de, Ukrayna ordusunun bölgeye saldırdığına ve sıkıyönetim ilan edildiğine dair yayınların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Merkez, düzenlenen provokasyonun amacının sivil nüfus arasında panik yaratmak olduğunun altını çizdi.
Radyo kanallarında yayına verilen 'konuşmasında' NATO bloğu tarafından silahlandırılan Ukrayna ordusunun Washington'un onayı ve desteğiyle Belgorod, Rostov ve Voronej bölgelerine saldırdığını 'belirten' Putin, genel seferberlik ilan edileceğini ve sınır bölgelerinde sıkıyönetime geçileceğini 'söyledi'.
Sputnik'e demeç veren Peskov, radyoda yayınlanan 'konuşmanın' gerçeği yansıtmadığını vurguladı.
Peskov, "Evet, bu aslında bir hack saldırısı. Bundan haberdarız. Şu anda ilgili kurumlar yayıncıları hızlıca bilgilendiriyor, yayınlar kontrol altına alındı" dedi.
Belgorod Bölgesi acil durum merkezi de, Ukrayna ordusunun bölgeye saldırdığına ve sıkıyönetim ilan edildiğine dair yayınların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Merkez, düzenlenen provokasyonun amacının sivil nüfus arasında panik yaratmak olduğunun altını çizdi.