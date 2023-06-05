https://sputniknews.com.tr/20230605/prof-ercan-uyardi-7-buyuklugunde-olmasini-bekliyoruz-1072054439.html

Prof. Ercan uyardı: 7 büyüklüğünde olmasını bekliyoruz

Prof. Ercan uyardı: 7 büyüklüğünde olmasını bekliyoruz

Prof. Övgün Ahmet Ercan, Aydın ile ilgili uyarılarda bulunarak "Aydın deprem bölgesinde yer alıyor ve zemini çok dayanıksız. Aydın’da yaşanabilecek olan... 05.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-05T20:21+0300

2023-06-05T20:21+0300

2023-06-05T20:21+0300

türkiye

deprem

övgün ahmet ercan

aydın

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Yüksek Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Efeler Belediyesi ve Efeler Lions Kulübü Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte Aydın sakinleri ile bir araya gelerek bilgilendirmelerde bulundu. Ercan, 'Deprem İçin Ne Yapmalı?' başlıklı konferansta “Aydın deprem bölgesinde yer alıyor ve zemini çok dayanıksız. Aydın’da yaşanabilecek olan depremlerin 7 büyüklüğünde olmasını bekliyoruz. Burada depremler 200 ya da 250 yılda bir oluyor. Efeler’de yapı yüksekliği 6 katı geçmemeli. Yapılaşma tepelik yerlere yönelmeli. Antik çağ şehir yerleşimleri tepelik alanlarda bulunuyor. Aydın’da kuzey-güney yönündeki yapıların sayısı artıyor. Yapılaşma doğu-batı yönünde olmalı” diye konuştu. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre geçmişte yaşanan depremlerden gerekli ders ve önlemler alınmadığını söyleyen Ercan, “Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çok sayıda ilimizi etkileyen depremlerde, 4 milyon konut etkilendi. Türkiye’deki konut sayısı 25 milyon. Resmi kaynakların yaptığı açıklamalara göre 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Kayıp olanlar var. 110 bin kişi de yaralandı. Ev satın almak ya da kiralamak istediğimizde zorunlu deprem sigortası isteniyor fakat yetersiz bir uygulama. Yapı güvenlik belgesi istenmeli ve tapuya işlenmeli. Yapı güvenlik firmaları da sigorta şirketleri gibi olmalı. Ev yıkılırsa kendileri karşılamalı” dedi.

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