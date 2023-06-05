https://sputniknews.com.tr/20230605/polonyadaki-hukumet-karsiti-protestoya-500-bin-kisinin-katildigi-belirtildi-1072016115.html

Polonya'da 'son yılların en büyük siyasi protestosu'

Polonya'da 'son yılların en büyük siyasi protestosu'

Polonya'da en büyük muhalefet partisi olan Sivil Platform'un (PO) lideri ve eski Başbakan Donald Tusk, bugün yaptığı çağrıyla 500 bin kişinin Varşova... 05.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-05T09:26+0300

2023-06-05T09:26+0300

2023-06-05T09:50+0300

polonya

protesto

protesto gösterisi

varşova

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Polonya'da özgür seçimlerin ilk kez yapıldığı 4 Haziran 1989'un 34. yılında PO lideri Donald Tusk tarafından yapılan çağrı, halkta büyük karşılık buldu ve vatandaşlar, 'son yılların en büyük siyasi protestosu' için bir araya geldi.Varşova'nın 'eski şehir' merkezinde toplananlara seslenen Tusk, "Bugün sizinleyim ve daha iyi bir Polonya için nerede mücadele edersek edelim yanınızda olacağım. Bugün buraya gelirken hepimizin kalbinde Polonya vardı. Ana vatanımız bizim için çok önemli. Bugün yarım milyon kişiyiz. Polonya, kalbimizde olduğu sürece hiç kimse ve hiçbir şey onu tehdit edemez" diye konuştu.Tusk, "Burada, beyaz ve kırmızı bayraklardan oluşan bir okyanus görebiliyorum. Kalplerinde Polonya olan on binlerce insan burada, milyonlarca insan televizyonların başında. Bugün, özgür seçimlerin yıl dönümü. Tüm Polonya, Avrupa, dünya, herkes ne kadar güçlü olduğumuzu görebilsin. Tıpkı yıllar önce olduğu gibi, demokrasi ve özgür Polonya için yeniden savaşmaya kaçımız hazırız? Kazanacağı." ifadesini kullandı.PO lideri, Polonya'nın 'özgürlük ve dayanışma ülkesi' olduğunu söyleyerek, "Size artık bir şansınız olmadığını söylemek istediler. Onların büyük umudu bizim umutsuzluğumuzdu. Onların gücü bizim güçsüzlüğümüzdü. Sona erdi. Polonya henüz ölmedi. Zafere gidiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Varşova Belediye Başkanı Trzaskowski ise bugün yürüyüşe, Polonya'nın tüm şehirlerinden insanların katıldığını belirterek, "Demokratik bir Polonya istiyoruz, özgür bir Polonya istiyoruz, Avrupalı bir Polonya istiyoruz. Zafere ulaşacağımıza kesinlikle inanıyorum. 4 Haziran'da buraya gelmemizin bir nedeni var. Bu topluluğu yeniden inşa etmeliyiz, özgür insanlar topluluğu, cesur insanlar topluluğu Polonya'yı uyandırın. Kazanacağız" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230517/polonyaya-gecen-ukraynali-multeci-sayisi-12-milyona-yaklasti-1071212236.html

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