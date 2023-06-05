'Onur Yaser Can'ın gözaltı evrakında sahtecilik' davasında karar

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Ahmet Haşim'in ölüm yıldönümü
08:00
6 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Bir boks efsanesi: Muhammed Ali
09:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’deki seçimleri dünya, Google’da nasıl aradı?
09:10
2 dk
ÖZEL HABER
Suudi Arabistan’dan BRICS atağı
09:19
2 dk
ÖZEL HABER
ABD’li Siyaset Bilimci Lieven: ABD için endişe verici bir sinyal
09:31
2 dk
ÖZEL HABER
Batı basını: Ukrayna’ya verilen silahlar bize karşı kullanılabilir
09:44
2 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy’den, İran'a 50 yıl süreyle yaptırım teklifi
10:00
1 dk
ÖZEL HABER
Çin, Avrupa’ya Rusya’nın yeni bölgelerini tanıma çağrısı yaptı
10:13
2 dk
ÖZEL HABER
İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı: Rus Hava Kuvvetleri ve denizaltıları İngiltere ve NATO için tehdit
10:30
2 dk
ÖZEL HABER
ABD Suriye’de çatışmasızlık protokollerini ihlal etti
10:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Ahmet Haşim'in ölüm yıldönümü
13:06
6 dk
ÖZEL HABER
Avrupa Birliği’nde Rusya yaptırımına iki devletten veto
13:19
2 dk
ÖZEL HABER
ABD’li ekonomist Scott: Doların devrilmesine katkıda bulunacak
13:31
2 dk
ÖZEL HABER
NATO’dan Ukrayna’ya: Somut üyelik planları uzak
13:35
2 dk
ÖZEL HABER
Prof. Barış Doster: Kemal Derviş ile Nureddin Nebati arasında aman aman bir fark yok
13:50
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Bir boks efsanesi: Muhammed Ali
14:05
5 dk
ÖZEL HABER
Eski Ukrayna Başbakanı: Zelenskiy, Ukrayna’yı yeni Afganistan’a dönüştürdü
14:18
1 dk
ÖZEL HABER
ABD, Şam’la mücadele için Rakka’da ordu kuruyor
14:26
1 dk
ÖZEL HABER
İran ve Taliban arasındaki çatışmanın arka planında Sputnik’e anlattı
14:33
5 dk
ÖZEL HABER
ABD, Ukrayna'ya toplam 38.3 milyar dolar askeri yardım yaptı
14:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Heykeltıraş Karen: Sanat ve meditasyon aynı yerden beslenip aynı şeye hizmet ediyor
17:05
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Ahmet Haşim'in ölüm yıldönümü
18:07
6 dk
ÖZEL HABER
Macron: Putin NATO'yu elektrik şokuyla uyandırdı
18:20
2 dk
ÖZEL HABER
Medvedev: İngiltere’de savaşa yardım eden sivil olsun meşru bir askeri hedef
18:31
2 dk
ÖZEL HABER
Belarus Cumhurbaşkanı: Tek hatamız, Ukrayna sorununu 2014 çözmemiş olmamız
18:49
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Bir boks efsanesi: Muhammed Ali
19:00
5 dk
ÖZEL HABER
NATO’nun gizli Rusya planı
19:14
2 dk
ÖZEL HABER
Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi: Türkiye ile Azerbaycan arası 38 kilometreye inecek
19:35
5 dk
ÖZEL HABER
Balkanlarda NATO’nun başlattığı kriz bitmiyor
19:44
5 dk
ÖZEL HABER
Kiev tahıl koridorlarını Rusya’ya yönelik saldırılar için kullanıyor
20:00
1 dk
ÖZEL HABER
ABD, START Anlaşması kapsamında Rusya’ya silahlarla ilgili bilgi iletimini durdurdu
20:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Durmuş Yılmaz: Mehmet Şimşek'in eli serbest bırakılabilir ki o konuda da fazla emin değilim
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Yeni cumhurbaşkanlığı kabinesi ne gösteriyor?
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Kabine'nin yeni bakanları görevlerini devralıyor
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANLAT BANA
Yeni Kabine'de ekonomi politikalarının yol haritası
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230605/onur-yaser-canin-gozalti-evrakinda-sahtecilik-davasinda-karar-1072034741.html
'Onur Yaser Can'ın gözaltı evrakında sahtecilik' davasında karar
'Onur Yaser Can'ın gözaltı evrakında sahtecilik' davasında karar
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2010'da gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan bir süre sonra intihar eden Onur Yaser Can'ın... 05.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-05T14:09+0300
2023-06-05T14:09+0300
türkiye
onur yaser can
dava
polis
gözaltı
istanbul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/05/1072034559_0:0:1091:614_1920x0_80_0_0_2ecfeb4c23c2322ee906ec0e526693b4.jpg
İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Onur Yaser Can'ın kız kardeşi müdahil Ezgi Sevgi Can ile avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan sanıklardan 3'ünün Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandığı duruşmada, sanık avukatları da hazır bulundu.Duruşmada söz alan Ezgi Sevgi Can, mahkemeye sundukları delillerin kardeşine karşı işlenen "örgütlü ve zincirli şekilde resmi belgede sahtecilik, resmi belgeyi yok etme, işkence ve kötü muameleyi" açık şekilde ortaya koyduğunu öne sürdü.Tüm bu suçlar nedeniyle ailesini kaybettiğini ifade eden Can, sanıkların bu eylemlerinin sonuçlarının bir aileyi tek tek yok etmeye sebep olduğu göz önüne alınarak en üst sınırdan ceza verilmesini istedi. Ezgi Sevgi Can, mahkeme heyetinden sanıklar hakkında, işkence ve intihara sürükleme konusunda suç duyurusunda bulunmalarını talep etti.Müdahil avukatı Mehmet Ümit Erdem ise tüm delillerin toplandığını ve mütalaaya katıldıklarını belirterek, sanıklar hakkında takdiri indirim yapılmamasını istedi.Sanık Hakan Aydın görev yaptığı dönemde, teknik takip ve dinleme kısmına asaleten baktığını, Onur Yaser Can'ın takip ettikleri hedefler arasında bulunmadığını söyledi.O dönemde ekip yetersizliği nedeniyle kendisinin de fiziki takibe çıktığını anlatan sanık Aydın, "Onur bu örgüt üyesinden uyuşturucu alan şahıs, dinleme yoluyla öğrendik. O dönemde benim uhdemde bulunan üç ekip var. O gün yapılan takipte bir personel takipte iki personel takip sonrası yakalamada yer aldı. Ben o sırada olay yerindeyim ama fiziki takipteyim. Biz bu adamdan ne bilgi alalım ki belgede sahtecilik yapalım. Bizim bu şahısla garez kin olmadığı gibi biz niye bunu değiştirelim." ifadelerini kullandı.Son sözü sorulan tüm sanıklar beraat talebinde bulundu.Karardan ayrıntılarDavayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar Hakan Aydın, Muhammet Ongun, Onur Ülker ve Yunus Başay'ın, "kamu görevlisinin resmi belgeyi bozma veya yok etme" suçundan 6'şar yıl hapisle cezalandırılmalarına, sanık Zafer Kökdemir'in ise delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.Sanıklar hakkında daha önce "resmi belgede sahtecilik" suçundan yürütülen soruşturmanın takipsizlikle sonuçlanması ve kesinleşmesi nedeniyle bu suçtan hüküm kurulmasına yer olmadığına karar veren heyet, müdahillerin sanıklar hakkında, "işkence" ve "kötü muamele" suçlarından işlem yapılması taleplerinin değerlendirilmek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesini karara bağladı.Duruşma sonrası adliyenin karşısındaki meydanda avukatlarıyla birlikte basın açıklaması yapan Ezgi Sevgi Can, mücadeleye devam edeceklerini belirterek, "İşkence iddialarımızla ilgili temyize gideceğiz. Evrakta sahtecilik suçu 15 yıllık bir zaman aşımına tabi, bu konuda 2 yıldan az bir zamanımız kaldı. Bununla ilgili yoğun bir takip lazım. Maalesef burada bitmedi, keşke bitebilseydi. İşkence ve intihara sürüklemeyle ilgili süreci tekrar başlatacağız. Adaleti maalesef hep kırıntı olarak veriyorlar bize. Keşke bu kadar mücadelenin karşılığı olan daha cesur kararlar verebilse mahkemeler." ifadelerini kullandı.Davanın geçmişiİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2010'da gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan bir süre sonra intihar eden Onur Yaser Can'ın gözaltı evrakında sahtecilik yaptıkları iddiasıyla 2 polis memuru hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti.İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi, 2 polisin 2 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırılmasına karar vermiş, Yargıtay 11. Ceza Dairesi de yerel mahkemenin kararını usulden bozarak dosyayı mahkemesine göndermişti.Yeniden yargılamada mahkeme heyeti 25 Ekim 2019'da dosyayı karara bağlamış, sanıklar Salih Bahar ve Soner Gündoğdu'yu, "kamu görevlisi olarak sahte belge düzenleme" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırmıştı.Mahkeme, sanıkların "resmi belgeyi bozmak ve yok etmek" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapislerine hükmetmişti. Olay tarihinde İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görev yapan ve sahte resmi belge düzenlemesi ile resmi belgelerin yok edilmesinde kusur ve kasıtları bulunan kamu görevlilerinin tespitiyle yasal gereğinin yapılmasına karar veren mahkeme, dosyada bilirkişi olarak görev yapan Zafer Kökdemir hakkında da "sahte resmi belge düzenlemek"ten işlem yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına hükmetmişti.İstanbul Valiliğinin soruşturma izni vermemesi üzerine Can'ın kız kardeşi Ezgi Sevgi Can'ın başvurusunun ardından İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi kararı kaldırmıştı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan yeni iddianamede, 4'ü polis 5 kişinin "resmi belgeyi bozma, yok etme veya gizleme", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlarından 6 yıl 6'şar aydan 17'şer yıla kadar hapisleri istenmişti.Can'ın annesi Hatice Can, oğlunun ölümünden 2 yıl sonra intihar etmiş, her duruşmayı takip eden baba Mevlüt Can ise 2019'da sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20191025/onur-yaser-canin-kardesi-ezgi-can-bu-bir-ailenin-tek-tek-katledilis-davasidir-1040477125.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/05/1072034559_114:0:1021:680_1920x0_80_0_0_e6ecae1f8630ffc2e3045b8720ab4484.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
onur yaser can, dava, polis, gözaltı, istanbul
onur yaser can, dava, polis, gözaltı, istanbul

'Onur Yaser Can'ın gözaltı evrakında sahtecilik' davasında karar

14:09 05.06.2023
© AAOnur Yaser Can
Onur Yaser Can - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2023
© AA
Abone olTelegram
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2010'da gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan bir süre sonra intihar eden Onur Yaser Can'ın gözaltı evrakında sahtecilik yaptıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 4'ü polis 5 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.
İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Onur Yaser Can'ın kız kardeşi müdahil Ezgi Sevgi Can ile avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan sanıklardan 3'ünün Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandığı duruşmada, sanık avukatları da hazır bulundu.
Duruşmada söz alan Ezgi Sevgi Can, mahkemeye sundukları delillerin kardeşine karşı işlenen "örgütlü ve zincirli şekilde resmi belgede sahtecilik, resmi belgeyi yok etme, işkence ve kötü muameleyi" açık şekilde ortaya koyduğunu öne sürdü.
Tüm bu suçlar nedeniyle ailesini kaybettiğini ifade eden Can, sanıkların bu eylemlerinin sonuçlarının bir aileyi tek tek yok etmeye sebep olduğu göz önüne alınarak en üst sınırdan ceza verilmesini istedi. Ezgi Sevgi Can, mahkeme heyetinden sanıklar hakkında, işkence ve intihara sürükleme konusunda suç duyurusunda bulunmalarını talep etti.
Müdahil avukatı Mehmet Ümit Erdem ise tüm delillerin toplandığını ve mütalaaya katıldıklarını belirterek, sanıklar hakkında takdiri indirim yapılmamasını istedi.
Sanık Hakan Aydın görev yaptığı dönemde, teknik takip ve dinleme kısmına asaleten baktığını, Onur Yaser Can'ın takip ettikleri hedefler arasında bulunmadığını söyledi.
O dönemde ekip yetersizliği nedeniyle kendisinin de fiziki takibe çıktığını anlatan sanık Aydın, "Onur bu örgüt üyesinden uyuşturucu alan şahıs, dinleme yoluyla öğrendik. O dönemde benim uhdemde bulunan üç ekip var. O gün yapılan takipte bir personel takipte iki personel takip sonrası yakalamada yer aldı. Ben o sırada olay yerindeyim ama fiziki takipteyim. Biz bu adamdan ne bilgi alalım ki belgede sahtecilik yapalım. Bizim bu şahısla garez kin olmadığı gibi biz niye bunu değiştirelim." ifadelerini kullandı.
Son sözü sorulan tüm sanıklar beraat talebinde bulundu.

Karardan ayrıntılar

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar Hakan Aydın, Muhammet Ongun, Onur Ülker ve Yunus Başay'ın, "kamu görevlisinin resmi belgeyi bozma veya yok etme" suçundan 6'şar yıl hapisle cezalandırılmalarına, sanık Zafer Kökdemir'in ise delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.
Sanıklar hakkında daha önce "resmi belgede sahtecilik" suçundan yürütülen soruşturmanın takipsizlikle sonuçlanması ve kesinleşmesi nedeniyle bu suçtan hüküm kurulmasına yer olmadığına karar veren heyet, müdahillerin sanıklar hakkında, "işkence" ve "kötü muamele" suçlarından işlem yapılması taleplerinin değerlendirilmek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesini karara bağladı.
Duruşma sonrası adliyenin karşısındaki meydanda avukatlarıyla birlikte basın açıklaması yapan Ezgi Sevgi Can, mücadeleye devam edeceklerini belirterek, "İşkence iddialarımızla ilgili temyize gideceğiz. Evrakta sahtecilik suçu 15 yıllık bir zaman aşımına tabi, bu konuda 2 yıldan az bir zamanımız kaldı. Bununla ilgili yoğun bir takip lazım. Maalesef burada bitmedi, keşke bitebilseydi. İşkence ve intihara sürüklemeyle ilgili süreci tekrar başlatacağız. Adaleti maalesef hep kırıntı olarak veriyorlar bize. Keşke bu kadar mücadelenin karşılığı olan daha cesur kararlar verebilse mahkemeler." ifadelerini kullandı.

Davanın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2010'da gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan bir süre sonra intihar eden Onur Yaser Can'ın gözaltı evrakında sahtecilik yaptıkları iddiasıyla 2 polis memuru hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti.
İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi, 2 polisin 2 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırılmasına karar vermiş, Yargıtay 11. Ceza Dairesi de yerel mahkemenin kararını usulden bozarak dosyayı mahkemesine göndermişti.
Yeniden yargılamada mahkeme heyeti 25 Ekim 2019'da dosyayı karara bağlamış, sanıklar Salih Bahar ve Soner Gündoğdu'yu, "kamu görevlisi olarak sahte belge düzenleme" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırmıştı.
Mahkeme, sanıkların "resmi belgeyi bozmak ve yok etmek" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapislerine hükmetmişti. Olay tarihinde İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görev yapan ve sahte resmi belge düzenlemesi ile resmi belgelerin yok edilmesinde kusur ve kasıtları bulunan kamu görevlilerinin tespitiyle yasal gereğinin yapılmasına karar veren mahkeme, dosyada bilirkişi olarak görev yapan Zafer Kökdemir hakkında da "sahte resmi belge düzenlemek"ten işlem yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına hükmetmişti.
İstanbul Valiliğinin soruşturma izni vermemesi üzerine Can'ın kız kardeşi Ezgi Sevgi Can'ın başvurusunun ardından İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi kararı kaldırmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan yeni iddianamede, 4'ü polis 5 kişinin "resmi belgeyi bozma, yok etme veya gizleme", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlarından 6 yıl 6'şar aydan 17'şer yıla kadar hapisleri istenmişti.
Can'ın annesi Hatice Can, oğlunun ölümünden 2 yıl sonra intihar etmiş, her duruşmayı takip eden baba Mevlüt Can ise 2019'da sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Akşam Postası - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2019
AKŞAM POSTASI
Onur Yaser Can'ın kardeşi Ezgi Can: Bu bir ailenin tek tek katlediliş davasıdır
25 Ekim 2019, 19:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала