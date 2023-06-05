https://sputniknews.com.tr/20230605/okan-buruktan-jesusa-buyuk-saygisizlik-1072017508.html

Okan Buruk'tan Jesus'a: 'Büyük saygısızlık'

Okan Buruk'tan Jesus'a: 'Büyük saygısızlık'

Fenerbahçe'yi 3-0 yenen Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, maç sonrası basın toplantısına katılmadan stattan ayrılan ve kendilerini tebrik etmeyen... 05.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-05T09:56+0300

2023-06-05T09:56+0300

2023-06-05T09:56+0300

spor

okan buruk

jorge jesus

galatasaray sk

gagarin'in uzaya çıkışının 55. yıldönümü

fenerbahçe

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Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasındaki derbide konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-0 yenen Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, oyunlarının karşılığını net şekilde aldıklarını söyledi.Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Buruk, maç öncesi hedeflerinin kazanmak olduğunu belirtti.Maçın başından sonuna kadar üstün olduklarını dile getiren Buruk, "Maç öncesi hedefimiz kazanmaktı. Şampiyonlukla birlikte kendi stadımızda yapacağımız kutlamalar öncesi Fenerbahçe'yi yenerek daha güzel ve daha mutlu, kutlamanın gerçekten kutlama olacağı bir gece yaşatmak istiyorduk." ifadelerini kullandı.'Tebrik etmesini bileceksiniz'Okan Buruk, bir gazetecinin Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'u kastederek, şampiyonluğun sahada kazanılmadığı yönündeki ifadeleri hatırlatması üzerine ise şu yanıtı verdi:

https://sputniknews.com.tr/20230525/jorge-jesus-iki-kupayi-birden-kazanmak-isterim-kupalari-kazanmaya-aliskinim-1071538433.html

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okan buruk, jorge jesus, galatasaray sk, gagarin'in uzaya çıkışının 55. yıldönümü, fenerbahçe