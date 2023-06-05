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Okan Buruk'tan Jesus'a: 'Büyük saygısızlık'
Okan Buruk'tan Jesus'a: 'Büyük saygısızlık'
Fenerbahçe'yi 3-0 yenen Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, maç sonrası basın toplantısına katılmadan stattan ayrılan ve kendilerini tebrik etmeyen... 05.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-05T09:56+0300
2023-06-05T09:56+0300
2023-06-05T09:56+0300
spor
okan buruk
jorge jesus
galatasaray sk
gagarin'in uzaya çıkışının 55. yıldönümü
fenerbahçe
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Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasındaki derbide konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-0 yenen Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, oyunlarının karşılığını net şekilde aldıklarını söyledi.Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Buruk, maç öncesi hedeflerinin kazanmak olduğunu belirtti.Maçın başından sonuna kadar üstün olduklarını dile getiren Buruk, "Maç öncesi hedefimiz kazanmaktı. Şampiyonlukla birlikte kendi stadımızda yapacağımız kutlamalar öncesi Fenerbahçe'yi yenerek daha güzel ve daha mutlu, kutlamanın gerçekten kutlama olacağı bir gece yaşatmak istiyorduk." ifadelerini kullandı.'Tebrik etmesini bileceksiniz'Okan Buruk, bir gazetecinin Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'u kastederek, şampiyonluğun sahada kazanılmadığı yönündeki ifadeleri hatırlatması üzerine ise şu yanıtı verdi:
https://sputniknews.com.tr/20230525/jorge-jesus-iki-kupayi-birden-kazanmak-isterim-kupalari-kazanmaya-aliskinim-1071538433.html
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okan buruk, jorge jesus, galatasaray sk, gagarin'in uzaya çıkışının 55. yıldönümü, fenerbahçe
okan buruk, jorge jesus, galatasaray sk, gagarin'in uzaya çıkışının 55. yıldönümü, fenerbahçe
Okan Buruk'tan Jesus'a: 'Büyük saygısızlık'
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Fenerbahçe'yi 3-0 yenen Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, maç sonrası basın toplantısına katılmadan stattan ayrılan ve kendilerini tebrik etmeyen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus'a yönelik, "Kaybettiğinizde tebrik etmesini bileceksiniz. Türk kamuoyu önüne çıkmamak büyük saygısızlık" yorumunda bulundu.
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasındaki derbide konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-0 yenen Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, oyunlarının karşılığını net şekilde aldıklarını söyledi.
Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Buruk, maç öncesi hedeflerinin kazanmak olduğunu belirtti.
Maçın başından sonuna kadar üstün olduklarını dile getiren Buruk, "Maç öncesi hedefimiz kazanmaktı. Şampiyonlukla birlikte kendi stadımızda yapacağımız kutlamalar öncesi Fenerbahçe'yi yenerek daha güzel ve daha mutlu, kutlamanın gerçekten kutlama olacağı bir gece yaşatmak istiyorduk." ifadelerini kullandı.
'Tebrik etmesini bileceksiniz'
Okan Buruk, bir gazetecinin Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'u kastederek, şampiyonluğun sahada kazanılmadığı yönündeki ifadeleri hatırlatması üzerine ise şu yanıtı verdi:
"Keşke burada olsalardı onlar size cevap verselerdi ama herhalde gelmediler. Kaybettiğinizde tebrik etmesini bileceksiniz. Türk kamuoyu önüne çıkmamak büyük saygısızlık. Fenerbahçe puan ortalaması olarak gerçekten başarılı sezon geçirdi, Beşiktaş aynı şekilde. Onları tebrik etmek istedim, hep söyledim. Deplasmanda 3-0 rahat oyunla yenmiştik, bugün aynı şekilde yendik. Hak edenin kazandığı bir sene oldu. Bir tebrik veya maç öncesi bir karşılama tabi beklemiyoruz."