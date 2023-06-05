https://sputniknews.com.tr/20230605/nurhan-damcioglu-hayatini-kaybetti--1072059553.html

Nurhan Damcıoğlu hayatını kaybetti

Nurhan Damcıoğlu hayatını kaybetti

Türkiye'nin ilk kadın kantocusu Nurhan Damcıoğlu İzmir'de kalp yetmezliği nedeniyle 82 yaşında hayatını kaybetti. 05.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-05T23:14+0300

2023-06-05T23:14+0300

2023-06-05T23:18+0300

türkiye

öldü

vefat

sanatçı

nurhan damcıoğlu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/05/1072059905_0:287:1080:895_1920x0_80_0_0_b631d5eb8ec1eaacc94f6eb54d06698a.jpg

Türkiye'ye kantoyu tanıtan isim olarak bilinen Nurhan Damcıoğlu, İzmir'de hayatını kaybetti. 82 yaşındaki ünlü kantocu, ses sanatçısı, tiyatro, sinema oyuncusu Damcıoğlu'nun kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi. Nurhan Damcıoğlu kimdir?Nurhan Damcıoğlu, 9 çocuklu bir ailede 1 Mayıs 1941 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Babasının açık hava sineması olan sanatçının annesi ise devlet operalarında terzilik yapıyordu. Annesi sayesinde Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü çocuk bölümüne 9 yaşında başladı. Bale dersleri aldı. Radyo Çocuk Kulübünde dokuz yıl çalıştı. 16 yaşından itibaren devlet tiyatrosunda rol aldı. Bu arada Ankara Cebeci Ortaokulu'ndan mezun oldu. 1965 yılında İstanbul’a geldi.İstanbul Tiyatrosu, Ayfer Feray Tiyatrosu, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu, Muammer Karaca Tiyatrosu, Mücap Ofluoğlu Topluluğu ile çalışan Damcıoğlu, Kanto'yu ilk olarak Toto Karaca'dan dinledi. Mücap Ofluoğlu’nun teşviki ile 1969’da ilk olarak kanto türü şarkı söyledi. Sonrasında tiyatroyu tamamen bırakarak kendisini kantoya verdi. Türkiye'nin ilk kadın kantocusu oldu. Böylece sahneler almaya başladı. Zeki Müren, Sevim Tuna ve Behiye Aksoy gibi isimlerle çalıştı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nurhan damcıoğlu öldü mü, nurhan damcıoğlu kaç yaşında vefat etti, nurhan damcıoğlu kimdir, nurhan damcıoğlu kimdir, nurhan damcıoğlu kaç yaşındaydı, nurhan damcıoğlu nereli, nurhan damcıoğlu ölüm nedeni