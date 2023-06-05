https://sputniknews.com.tr/20230605/nurhan-damcioglu-hayatini-kaybetti--1072059553.html
Nurhan Damcıoğlu hayatını kaybetti
Nurhan Damcıoğlu hayatını kaybetti
Türkiye'nin ilk kadın kantocusu Nurhan Damcıoğlu İzmir'de kalp yetmezliği nedeniyle 82 yaşında hayatını kaybetti. 05.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-05T23:14+0300
2023-06-05T23:14+0300
2023-06-05T23:18+0300
türkiye
öldü
vefat
sanatçı
nurhan damcıoğlu
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Türkiye'ye kantoyu tanıtan isim olarak bilinen Nurhan Damcıoğlu, İzmir'de hayatını kaybetti. 82 yaşındaki ünlü kantocu, ses sanatçısı, tiyatro, sinema oyuncusu Damcıoğlu'nun kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi. Nurhan Damcıoğlu kimdir?Nurhan Damcıoğlu, 9 çocuklu bir ailede 1 Mayıs 1941 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Babasının açık hava sineması olan sanatçının annesi ise devlet operalarında terzilik yapıyordu. Annesi sayesinde Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü çocuk bölümüne 9 yaşında başladı. Bale dersleri aldı. Radyo Çocuk Kulübünde dokuz yıl çalıştı. 16 yaşından itibaren devlet tiyatrosunda rol aldı. Bu arada Ankara Cebeci Ortaokulu'ndan mezun oldu. 1965 yılında İstanbul’a geldi.İstanbul Tiyatrosu, Ayfer Feray Tiyatrosu, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu, Muammer Karaca Tiyatrosu, Mücap Ofluoğlu Topluluğu ile çalışan Damcıoğlu, Kanto'yu ilk olarak Toto Karaca'dan dinledi. Mücap Ofluoğlu’nun teşviki ile 1969’da ilk olarak kanto türü şarkı söyledi. Sonrasında tiyatroyu tamamen bırakarak kendisini kantoya verdi. Türkiye'nin ilk kadın kantocusu oldu. Böylece sahneler almaya başladı. Zeki Müren, Sevim Tuna ve Behiye Aksoy gibi isimlerle çalıştı.
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Nurhan Damcıoğlu hayatını kaybetti
23:14 05.06.2023 (güncellendi: 23:18 05.06.2023) Abone ol
Türkiye'nin ilk kadın kantocusu Nurhan Damcıoğlu İzmir'de kalp yetmezliği nedeniyle 82 yaşında hayatını kaybetti.
Türkiye'ye kantoyu tanıtan isim olarak bilinen Nurhan Damcıoğlu, İzmir'de hayatını kaybetti. 82 yaşındaki ünlü kantocu, ses sanatçısı, tiyatro, sinema oyuncusu Damcıoğlu'nun kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.
Nurhan Damcıoğlu kimdir?
Nurhan Damcıoğlu, 9 çocuklu bir ailede 1 Mayıs 1941 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Babasının açık hava sineması olan sanatçının annesi ise devlet operalarında terzilik yapıyordu. Annesi sayesinde Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü çocuk bölümüne 9 yaşında başladı. Bale dersleri aldı. Radyo Çocuk Kulübünde dokuz yıl çalıştı. 16 yaşından itibaren devlet tiyatrosunda rol aldı. Bu arada Ankara Cebeci Ortaokulu'ndan mezun oldu. 1965 yılında İstanbul’a geldi.
İstanbul Tiyatrosu, Ayfer Feray Tiyatrosu, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu, Muammer Karaca Tiyatrosu, Mücap Ofluoğlu Topluluğu ile çalışan Damcıoğlu, Kanto'yu ilk olarak Toto Karaca'dan dinledi.
Mücap Ofluoğlu’nun teşviki ile 1969’da ilk olarak kanto türü şarkı söyledi. Sonrasında tiyatroyu tamamen bırakarak kendisini kantoya verdi. Türkiye'nin ilk kadın kantocusu oldu. Böylece sahneler almaya başladı. Zeki Müren, Sevim Tuna ve Behiye Aksoy gibi isimlerle çalıştı.