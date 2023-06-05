https://sputniknews.com.tr/20230605/meteorolojinin-ardindan-afad-da-saat-vererek-2-ili-uyardi-sel-alarmi-1072030722.html

Meteoroloji'nin ardından AFAD da saat vererek 2 ili uyardı: Sel alarmı

Meteoroloji'nin ardından AFAD da saat vererek 2 ili uyardı: Sel alarmı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kastamonu ve Sinop için uyarı yaptı. AFAD'dan yapılan açıklamada "Kastamonu’nun kuzeydoğusu... 05.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-05T13:17+0300

2023-06-05T13:17+0300

2023-06-05T13:18+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

sel

hava durumu

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Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde ve Sinop'ta dün akşamdan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar sele neden oldu. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından AFAD tarafından yapılan açıklamada vatadandaşlardan sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi. AFAD'ın açıklamasında şunlara yer verildi:

https://sputniknews.com.tr/20230605/meteorolojiden-16-il-icin-alarm-saat-verildi-uyarilar-pes-pese-1072013490.html

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), sel, hava durumu