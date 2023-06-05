https://sputniknews.com.tr/20230605/meteorolojinin-ardindan-afad-da-saat-vererek-2-ili-uyardi-sel-alarmi-1072030722.html
Meteoroloji'nin ardından AFAD da saat vererek 2 ili uyardı: Sel alarmı
Meteoroloji'nin ardından AFAD da saat vererek 2 ili uyardı: Sel alarmı
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kastamonu ve Sinop için uyarı yaptı. AFAD'dan yapılan açıklamada "Kastamonu’nun kuzeydoğusu... 05.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-05T13:17+0300
2023-06-05T13:17+0300
2023-06-05T13:18+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
sel
hava durumu
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Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde ve Sinop'ta dün akşamdan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar sele neden oldu. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından AFAD tarafından yapılan açıklamada vatadandaşlardan sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi. AFAD'ın açıklamasında şunlara yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20230605/meteorolojiden-16-il-icin-alarm-saat-verildi-uyarilar-pes-pese-1072013490.html
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), sel, hava durumu
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), sel, hava durumu
Meteoroloji'nin ardından AFAD da saat vererek 2 ili uyardı: Sel alarmı
13:17 05.06.2023 (güncellendi: 13:18 05.06.2023) Abone ol
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kastamonu ve Sinop için uyarı yaptı. AFAD'dan yapılan açıklamada "Kastamonu’nun kuzeydoğusu ile Sinop’ta devam eden yağışların, öğle saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor" denildi.
Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde ve Sinop'ta dün akşamdan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar sele neden oldu.
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından AFAD tarafından yapılan açıklamada vatadandaşlardan sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.
AFAD'ın açıklamasında şunlara yer verildi:
"5 Haziran Pazartesi günü; Kastamonu’nun kuzeydoğusu ile Sinop’ta devam eden yağışların, öğle saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz."