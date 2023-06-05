https://sputniknews.com.tr/20230605/meteorolojiden-16-il-icin-alarm-saat-verildi-uyarilar-pes-pese-1072013490.html

Meteoroloji'den 16 il için alarm, saat verildi: Uyarılar peş peşe

Meteoroloji'den 16 il için alarm, saat verildi: Uyarılar peş peşe

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Haziran'a ilişkin hava durumu tahmin raporunu yayımladı. 14 il için sarı, 2 il için turuncu kodlu uyarı yapıldı. Yağışların... 05.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-05T06:32+0300

2023-06-05T06:32+0300

2023-06-05T06:32+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ve Muğla çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Toroslar mevkii, Burdur, Isparta, Kayseri, Aksaray, Konya, Kırşehir, Ordu, Tokat, Yozgat ve Samsun'un doğusu ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli, Kastamonu'nun kuzeyi ve Sinop çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağış uyarısıYağışların; İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Sakarya, Isparta, Kayseri, Kırşehir ve Nevşehir çevreleri ile Konya'nın kuzey ve batısı ilçeleri ile Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli, Kastamonu'un kuzeyi ve Sinop çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden ani sel, yerel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Kuvvetli rüzgâr uyarısıRüzgârın; öğle saatlerinde Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması beklenmektedir. Bölgelere göre hava durumuMARMARA Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. EDİRNE 13°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu İSTANBUL 16°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu yakası sabah saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ 12°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu SAKARYA 16°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.EGE Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ve Muğla çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR 11°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DENİZLİ 15°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İZMİR 18°C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu MUĞLA 14°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı AKDENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Burdur, Batı Akdeniz'in Toroslar Mevkii'si ve Isparta çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. ADANA 18°C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA 18°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu HATAY 19°C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı K.MARAŞ 17°C, 30°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Aksaray, Konya, Kırşehir, Yozgat çevreleri yerel kuvvetli olması bekleniyor. ANKARA 13°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ESKİŞEHİR 12°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KONYA 13°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden yerel kuvvetli olması bekleniyor.YOZGAT 11°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden yerel kuvvetli olması bekleniyor.BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu çevrelerinde Kuvvetli, Kastamonu'un kuzeyi ve Sinop çevrelerinde çok kuvvetli ve şidddetli olması bekleniyor. Yağışların, öğle saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.BOLU 11°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DÜZCE 15°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU 13°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli, kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve şidddetli olması bekleniyor. ZONGULDAK 13°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu, Tokat ve Samsun'un doğusu yerel kuvvetli olması bekleniyor. AMASYA 14°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN 17°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde sonra doğusu yerel kuvvetli olması bekleniyor. TOKAT 15°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.TRABZON 18°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM 8°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu IĞDIR 16°C, 32°C Parçalı ve çok bulutlu KARS 7°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA 13°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR 15°C, 34°C Parçalı bulutlu GAZİANTEP 14°C, 30°C Parçalı bulutlu SİİRT 19°C, 31°C Parçalı bulutlu ŞANLIURFA 18°C, 32°C Parçalı bulutlu

https://sputniknews.com.tr/20230604/meteorolojiden-gok-gurultulu-saganak-uyarisi-27-kent-icin-sari-alarm-verildi-1071991432.html

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