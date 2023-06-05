https://sputniknews.com.tr/20230605/kremlin-rusya-nukleer-silahsizlanma-konusunda-abd-ile-diyaloga-acik-1072035183.html

Kremlin: Rusya nükleer silahsızlanma konusunda ABD ile diyaloğa açık

Kremlin: Rusya nükleer silahsızlanma konusunda ABD ile diyaloğa açık

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın nükleer silahsızlanma konusunda ABD ile diyaloğa açık olduğunu belirtti. 05.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-05T14:16+0300

2023-06-05T14:16+0300

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kremlin

dünya

rusya

dmitriy peskov

abd

nükleer

jake sullivan

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Günlük basın toplantısını düzenleyen Peskov, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'nın Rusya ve Çin ile 'önkoşulsuz olarak' ikili silah kontrolü görüşmelerine girme konusundaki istekli olduklarını söylemesini değerlendirdi.Rusya'nın ABD'yle bu konuda diyaloğa açık olduğunun altını çizen Peskov, bunun için Washington'dan diplomatik kanallar üzerinden somut inisiyatifler gelmesini beklediklerini, bunun ardından görüşme formatını ele alabileceklerini söyledi.Kremlin Sözcüsü, "Rusya diyaloğa açık ve biz bunu son derece önemli buluyoruz. Fakat öncelikle bu teklifin nasıl şekilleneceğini anlamalıyız. Zira bu tür önemli ve hassas konularda demeçlerin esas alınması çok zor, bilhassa da ikili ilişkilerimizde böylesine büyük bir güven açığı yaşıyorken" ifadelerini kullandı.Sullivan, Silah Kontrolü Derneği'nin başkent Washington'da yapılan yıllık toplantısında yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Joe Biden liderliğinde geliştirilen yeni yaklaşımlar çerçevesinde, Rusya ve Çin ile 'önkoşulsuz olarak' ikili silah kontrolü görüşmelerine girme konusundaki istekliliğin ifade edildiğini hatırlatmıştı.Silah Kontrol Derneği, nükleer testleri sona erdirmek, nükleer silahların yayılmasını önlemek, nükleer malzemeleri güvence altına almak, silahlanma yarışını yavaşlatmak ve ölümcül nükleer cephanelikleri azaltmak için çabalarda bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20230602/abd-rusya-ve-cin-ile-onkosulsuz-ikili-silah-kontrolu-gorusmelerine-girme-konusunda-istekliyiz-1071949401.html

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