https://sputniknews.com.tr/20230605/kirim-lideri-aksenov-dun-gece-gerceklesen-iha-saldirisi-puskurtuldu-1072011624.html

Kırım lideri Aksenov: Dün gece gerçekleşen İHA saldırısı püskürtüldü

Kırım lideri Aksenov: Dün gece gerçekleşen İHA saldırısı püskürtüldü

Kırım lideri Aksenov, dün gece yarımadadaki hava savunma sistemlerinin düşmana ait beş insansız hava aracını düşürdüklerini, dört İHA’nın ise elektronik harp... 05.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-05T03:40+0300

2023-06-05T03:40+0300

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dünya

kırım

sergey aksenov

iha

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Kırım lideri Sergey Aksenov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda dün gece yapılan İHA’lı saldırının hava savunma ve elektronik harp sistemleri ile püskürtüldüğünü, beş İHA’nın hava savunması tarafından düşürüldüğünü, dördünün ise elektronik harp sistemleri ile bastırıldığını belirtti.Aksenov, “İHA'lardan birinin düşmesi sonucu Cankoy kentinde üç müstakil evin ve iki otomobilin camları kırıldı” diye yazdı.Saldırılarda yaralanan olmadığına dikkat çeken Aksenov, infilak etmeyen bir İHA’nın bir evin avlusunda bulunduğunu, bomba uzmanlarının çalışması için 50 kişinin geçici barınma merkezine yönlendirildiğini ifade etti.Aksenov, Kırım halkına sakin olma ve yalnızca güvenilir bilgi kaynaklarına güvenme çağırısında bulundu.

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