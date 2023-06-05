https://sputniknews.com.tr/20230605/kirim-lideri-aksenov-dun-gece-gerceklesen-iha-saldirisi-puskurtuldu-1072011624.html
Kırım lideri Aksenov: Dün gece gerçekleşen İHA saldırısı püskürtüldü
Kırım lideri Aksenov: Dün gece gerçekleşen İHA saldırısı püskürtüldü
Kırım lideri Aksenov, dün gece yarımadadaki hava savunma sistemlerinin düşmana ait beş insansız hava aracını düşürdüklerini, dört İHA’nın ise elektronik harp... 05.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-05T03:40+0300
2023-06-05T03:40+0300
2023-06-05T03:40+0300
dünya
kırım
sergey aksenov
iha
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101595/43/1015954336_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_8dcf310d77d21721029fc6f215cfb2ff.jpg
Kırım lideri Sergey Aksenov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda dün gece yapılan İHA’lı saldırının hava savunma ve elektronik harp sistemleri ile püskürtüldüğünü, beş İHA’nın hava savunması tarafından düşürüldüğünü, dördünün ise elektronik harp sistemleri ile bastırıldığını belirtti.Aksenov, “İHA'lardan birinin düşmesi sonucu Cankoy kentinde üç müstakil evin ve iki otomobilin camları kırıldı” diye yazdı.Saldırılarda yaralanan olmadığına dikkat çeken Aksenov, infilak etmeyen bir İHA’nın bir evin avlusunda bulunduğunu, bomba uzmanlarının çalışması için 50 kişinin geçici barınma merkezine yönlendirildiğini ifade etti.Aksenov, Kırım halkına sakin olma ve yalnızca güvenilir bilgi kaynaklarına güvenme çağırısında bulundu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101595/43/1015954336_128:0:1116:741_1920x0_80_0_0_73526736331377083700984632339e54.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kırım, sergey aksenov, iha
kırım, sergey aksenov, iha
Kırım lideri Aksenov: Dün gece gerçekleşen İHA saldırısı püskürtüldü
Abone ol
Kırım lideri Aksenov, dün gece yarımadadaki hava savunma sistemlerinin düşmana ait beş insansız hava aracını düşürdüklerini, dört İHA’nın ise elektronik harp sistemleri tarafından bastırıldıklarını bildirdi.
Kırım lideri Sergey Aksenov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda dün gece yapılan İHA’lı saldırının hava savunma ve elektronik harp sistemleri ile püskürtüldüğünü, beş İHA’nın hava savunması tarafından düşürüldüğünü, dördünün ise elektronik harp sistemleri ile bastırıldığını belirtti.
Aksenov, “İHA'lardan birinin düşmesi sonucu Cankoy kentinde üç müstakil evin ve iki otomobilin camları kırıldı” diye yazdı.
Saldırılarda yaralanan olmadığına dikkat çeken Aksenov, infilak etmeyen bir İHA’nın bir evin avlusunda bulunduğunu, bomba uzmanlarının çalışması için 50 kişinin geçici barınma merkezine yönlendirildiğini ifade etti.
Aksenov, Kırım halkına sakin olma ve yalnızca güvenilir bilgi kaynaklarına güvenme çağırısında bulundu.