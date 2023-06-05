https://sputniknews.com.tr/20230605/kayseride-zifte-yapisan-kopekler-belediye-personelince-kurtarildi-1072029983.html
Kayseri'de zifte yapışan köpekleri belediye personeli kurtardı
Kayseri'de zifte yapışan köpekleri belediye personeli kurtardı
Kayseri'nin İncesu ilçesinde zifte yapışan iki köpek yavrusu, belediye personelince kurtarıldı. 05.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-05T12:58+0300
2023-06-05T12:58+0300
2023-06-05T12:58+0300
yaşam
köpek
kayseri
zift
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/05/1072029711_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_64e107f622dd61343b4b3a92e666953c.jpg
Üçkuyu Mahallesi'nde yol kenarındaki arazide zifte yapışan köpekleri gören vatandaşlar, İncesu Belediyesine durumu bildirdi.Olay yerine giden Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Sevimli Dostlar Ekibi, uzun uğraşlar sonucu yavru köpekleri kurtardı.Kentteki bir veteriner kliniğine getirilen köpeklerin sağlık durumunun iyi olduğu, bakımlarının devam ettiği öğrenildi.Öte yandan zifte yapışan yavru köpeklerin başında annelerinin beklemesi dikkati çekti.
https://sputniknews.com.tr/20230530/mangal-yapmak-icin-aldiklari-iki-kilo-pirzolayi-kopek-kapti-eti-hayal-ederek-patlican-yedik-1071769759.html
kayseri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/05/1072029711_200:0:800:450_1920x0_80_0_0_5e59e33348baa78feec4412376b3af7d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
köpek, kayseri, zift
Kayseri'de zifte yapışan köpekleri belediye personeli kurtardı
Abone ol
Kayseri'nin İncesu ilçesinde zifte yapışan iki köpek yavrusu, belediye personelince kurtarıldı.
Üçkuyu Mahallesi'nde yol kenarındaki arazide zifte yapışan köpekleri gören vatandaşlar, İncesu Belediyesine durumu bildirdi.
Olay yerine giden Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Sevimli Dostlar Ekibi, uzun uğraşlar sonucu yavru köpekleri kurtardı.
Kentteki bir veteriner kliniğine getirilen köpeklerin sağlık durumunun iyi olduğu, bakımlarının devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan zifte yapışan yavru köpeklerin başında annelerinin beklemesi dikkati çekti.