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Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem
AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiği bilgisini paylaştı. 05.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-05T19:52+0300
2023-06-05T19:52+0300
2023-06-05T20:10+0300
kahramanmaraş
deprem
son dakika
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afad
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Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan alınan bilgilere göre, saat 19.40’ta 11 kilometre derinlikte meydana gelen ve ilçede hafif şekilde hissedilen deprem, herhangi bir yıkıma neden olmadı.
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kahramanmaraşta deprem mi oldu, son depremler, kahramanmaraş deprem
kahramanmaraşta deprem mi oldu, son depremler, kahramanmaraş deprem
Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem
19:52 05.06.2023 (güncellendi: 20:10 05.06.2023) Abone ol
AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiği bilgisini paylaştı.
Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan alınan bilgilere göre, saat 19.40’ta 11 kilometre derinlikte meydana gelen ve ilçede hafif şekilde hissedilen deprem, herhangi bir yıkıma neden olmadı.