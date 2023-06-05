https://sputniknews.com.tr/20230605/kahramanmarasta-44-buyuklugunde-deprem-1072053630.html

Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem

AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiği bilgisini paylaştı. 05.06.2023, Sputnik Türkiye

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kahramanmaraş

deprem

son dakika

türkiye

afad

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Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan alınan bilgilere göre, saat 19.40’ta 11 kilometre derinlikte meydana gelen ve ilçede hafif şekilde hissedilen deprem, herhangi bir yıkıma neden olmadı.

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