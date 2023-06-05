https://sputniknews.com.tr/20230605/is-yerlerinde-kira-artis-oranlari-belli-oldu-1072017923.html

İş yerlerinde kira artış oranları belli oldu

İş yerlerinde kira artış oranları belli oldu

Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından iş yerlerine yapılacak kira zammı netleşti. 05.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-05T10:17+0300

2023-06-05T10:17+0300

2023-06-05T10:17+0300

ekonomi

enflasyon

tüik

türkiye istatistik kurumu (tüik)

kiralık

kira

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Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte iş yerlerini ilgilendiren kira artış oranları da belli oldu. Mayıs ayı verilerine göre iş yerlerinin kira artış oranları yüzde 63,72 olarak belirlendi.Konutlarda yüzde 25Konutlarda ise Temmuz 2023 tarihine kadar kira artış oranları yüzde 25 olarak gerçekleştiriliyor. Bu tarihten sonra da Temmuz 2024 yılına kadar kira artışlarının yüzde 25'te sabit tutulması bekleniyor.İş yeri kirası nasıl hesaplanır?(Örnek)Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TLKira Artışı Yapılacak Ay: Haziran 2023Girdiğiniz Artış Oranı: yüzde 63,72Kira Artış Tutarı: 6.372,00 TLAylık Yeni Kira Tutarı: 16.372,00 TLYıllık Yeni Kira Tutarı: 196.464,00 TL

https://sputniknews.com.tr/20230605/tuik-mayis-ayi-enflasyon-verilerini-acikladi-1072017733.html

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