https://sputniknews.com.tr/20230605/is-yerlerinde-kira-artis-oranlari-belli-oldu-1072017923.html
İş yerlerinde kira artış oranları belli oldu
İş yerlerinde kira artış oranları belli oldu
Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından iş yerlerine yapılacak kira zammı netleşti. 05.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-05T10:17+0300
2023-06-05T10:17+0300
2023-06-05T10:17+0300
ekonomi
enflasyon
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
kiralık
kira
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Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte iş yerlerini ilgilendiren kira artış oranları da belli oldu. Mayıs ayı verilerine göre iş yerlerinin kira artış oranları yüzde 63,72 olarak belirlendi.Konutlarda yüzde 25Konutlarda ise Temmuz 2023 tarihine kadar kira artış oranları yüzde 25 olarak gerçekleştiriliyor. Bu tarihten sonra da Temmuz 2024 yılına kadar kira artışlarının yüzde 25'te sabit tutulması bekleniyor.İş yeri kirası nasıl hesaplanır?(Örnek)Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TLKira Artışı Yapılacak Ay: Haziran 2023Girdiğiniz Artış Oranı: yüzde 63,72Kira Artış Tutarı: 6.372,00 TLAylık Yeni Kira Tutarı: 16.372,00 TLYıllık Yeni Kira Tutarı: 196.464,00 TL
https://sputniknews.com.tr/20230605/tuik-mayis-ayi-enflasyon-verilerini-acikladi-1072017733.html
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kira artış oranı hesaplama,kira artış oranı 2023,kira artış oranı,kira artış oranı haziran,kira artış haziran
kira artış oranı hesaplama,kira artış oranı 2023,kira artış oranı,kira artış oranı haziran,kira artış haziran
İş yerlerinde kira artış oranları belli oldu
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Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından iş yerlerine yapılacak kira zammı netleşti.
Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte iş yerlerini ilgilendiren kira artış oranları da belli oldu. Mayıs ayı verilerine göre iş yerlerinin kira artış oranları yüzde 63,72 olarak belirlendi.
Konutlarda yüzde 25
Konutlarda ise Temmuz 2023 tarihine kadar kira artış oranları yüzde 25 olarak gerçekleştiriliyor. Bu tarihten sonra da Temmuz 2024 yılına kadar kira artışlarının yüzde 25'te sabit tutulması bekleniyor.
İş yeri kirası nasıl hesaplanır?
(Örnek)Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Haziran 2023
Girdiğiniz Artış Oranı: yüzde 63,72
Kira Artış Tutarı: 6.372,00 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 16.372,00 TL
Yıllık Yeni Kira Tutarı: 196.464,00 TL