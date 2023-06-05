https://sputniknews.com.tr/20230605/iletisim-baskanligi-milli-istihbarat-teskilati-baskanligina-sayin-ibrahim-kalini-atanmistir-1072055898.html

MİT Başkanlığı'na İbrahim Kalın atandı

MİT Başkanlığı'na İbrahim Kalın atandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'na İbrahim Kalın atandı. 05.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-05T21:22+0300

2023-06-05T21:22+0300

2023-06-05T21:48+0300

ibrahim kalın

politika

recep tayyip erdoğan

mit

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1c/1071698178_0:1:594:335_1920x0_80_0_0_47ebbcb6f118d5734cfd8c6b42ec940e.jpg

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına Sayın İbrahim Kalın'ı atamıştır." ifadesi kullanıldı.Yeni MİT Başkanı İbrahim Kalın da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Güzel ülkem için durmak yok, yola devam…" dedi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ibrahim kalın, recep tayyip erdoğan, mit