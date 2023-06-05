https://sputniknews.com.tr/20230605/iletisim-baskanligi-milli-istihbarat-teskilati-baskanligina-sayin-ibrahim-kalini-atanmistir-1072055898.html
MİT Başkanlığı'na İbrahim Kalın atandı
MİT Başkanlığı'na İbrahim Kalın atandı
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'na İbrahim Kalın atandı. 05.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-05T21:22+0300
2023-06-05T21:22+0300
2023-06-05T21:48+0300
ibrahim kalın
politika
recep tayyip erdoğan
mit
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1c/1071698178_0:1:594:335_1920x0_80_0_0_47ebbcb6f118d5734cfd8c6b42ec940e.jpg
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına Sayın İbrahim Kalın'ı atamıştır." ifadesi kullanıldı.Yeni MİT Başkanı İbrahim Kalın da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Güzel ülkem için durmak yok, yola devam…" dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1c/1071698178_0:0:594:447_1920x0_80_0_0_7d5c7ca9990e6066264f7d8869d6c412.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ibrahim kalın, recep tayyip erdoğan, mit
ibrahim kalın, recep tayyip erdoğan, mit
MİT Başkanlığı'na İbrahim Kalın atandı
21:22 05.06.2023 (güncellendi: 21:48 05.06.2023) Abone ol
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'na İbrahim Kalın atandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına Sayın İbrahim Kalın'ı atamıştır." ifadesi kullanıldı.
Yeni MİT Başkanı İbrahim Kalın da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Güzel ülkem için durmak yok, yola devam…" dedi.