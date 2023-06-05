İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: Karadeniz'deki selde 2 kişi hayatını kaybetti

© AA Samsun'un Ladik ilçesinde sel © AA

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Samsun’daki Gülsan Sanayi Sitesi’ndeki incelemeleri sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, kentte yaşanan sağanak ve sel nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Samsun'un dışında Amasya'daki selde de bir can kaybının olduğunu açıklayan Yerlikaya, bu akşam için de yağış uyarısında bulundu.