https://sputniknews.com.tr/20230605/icisleri-bakani-ali-yerlikaya-selden-etkilenen-samsunda-aciklama-yapiyor-1072051741.html
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: Karadeniz'deki selde 2 kişi hayatını kaybetti
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: Karadeniz'deki selde 2 kişi hayatını kaybetti
Samsun’daki Gülsan Sanayi Sitesi’ndeki incelemeleri sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, kentte yaşanan sağanak ve sel nedeniyle bir kişinin hayatını... 05.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-05T19:07+0300
2023-06-05T19:07+0300
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ali yerlikaya, samsun, son dakika
ali yerlikaya, samsun, son dakika
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: Karadeniz'deki selde 2 kişi hayatını kaybetti
19:07 05.06.2023 (güncellendi: 19:18 05.06.2023) Abone ol
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Samsun’daki Gülsan Sanayi Sitesi’ndeki incelemeleri sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, kentte yaşanan sağanak ve sel nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Samsun'un dışında Amasya'daki selde de bir can kaybının olduğunu açıklayan Yerlikaya, bu akşam için de yağış uyarısında bulundu.