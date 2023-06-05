https://sputniknews.com.tr/20230605/hindistanda-yapim-asamasindaki-kopru-yine-coktu--1072019991.html

Hindistan’da yapım aşamasındaki köprü yine çöktü

Hindistan’da yapım aşamasındaki köprü yine çöktü

Hindistan’ın Bihar eyaletinde yapım aşamasındaki köprü çöktü. 05.06.2023, Sputnik Türkiye

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dünya

köprü

video

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Hindistan’ın Bihar eyaletinde yer alan Bhagalpur bölgesinde yapım aşamasındaki Aguwani-Sultanganj Köprüsü çöktü. Yetkililer, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı. Kasım ya da aralık ayında açılması beklenen köprü ile Ganga Nehri üzerinden Khagaria ve Bhagalpur bölgeleri birbirine bağlanacaktı. Köprünün neden çöktüğü henüz bilinmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Köprünün çöktüğü anlar ise çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı. Öte yandan geçtiğimiz yıl nisan ayında da köprünün bir kısmında çökme meydana gelmişti.

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2023

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Hindistan’da yapım aşamasındaki köprü yine çöktü Hindistan’da yapım aşamasındaki köprü yine çöktü 2023-06-05T10:34+0300 true PT0M19S

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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köprü, video, видео