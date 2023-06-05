https://sputniknews.com.tr/20230605/hindistanda-yapim-asamasindaki-kopru-yine-coktu--1072019991.html
Hindistan’da yapım aşamasındaki köprü yine çöktü
Hindistan’da yapım aşamasındaki köprü yine çöktü
Hindistan’ın Bihar eyaletinde yapım aşamasındaki köprü çöktü. 05.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-05T10:34+0300
2023-06-05T10:34+0300
2023-06-05T10:36+0300
dünya
köprü
video
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Hindistan’ın Bihar eyaletinde yer alan Bhagalpur bölgesinde yapım aşamasındaki Aguwani-Sultanganj Köprüsü çöktü. Yetkililer, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı. Kasım ya da aralık ayında açılması beklenen köprü ile Ganga Nehri üzerinden Khagaria ve Bhagalpur bölgeleri birbirine bağlanacaktı. Köprünün neden çöktüğü henüz bilinmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Köprünün çöktüğü anlar ise çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı. Öte yandan geçtiğimiz yıl nisan ayında da köprünün bir kısmında çökme meydana gelmişti.
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Hindistan’da yapım aşamasındaki köprü yine çöktü
Hindistan’da yapım aşamasındaki köprü yine çöktü
2023-06-05T10:34+0300
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köprü, video, видео
Hindistan’da yapım aşamasındaki köprü yine çöktü
10:34 05.06.2023 (güncellendi: 10:36 05.06.2023) Abone ol
Hindistan’ın Bihar eyaletinde yapım aşamasındaki köprü çöktü.
Hindistan’ın Bihar eyaletinde yer alan Bhagalpur bölgesinde yapım aşamasındaki Aguwani-Sultanganj Köprüsü çöktü. Yetkililer, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı.
Kasım ya da aralık ayında açılması beklenen köprü ile Ganga Nehri üzerinden Khagaria ve Bhagalpur bölgeleri birbirine bağlanacaktı.
Köprünün neden çöktüğü henüz bilinmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Köprünün çöktüğü anlar ise çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı.
Öte yandan geçtiğimiz yıl nisan ayında da köprünün bir kısmında çökme meydana gelmişti.