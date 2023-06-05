https://sputniknews.com.tr/20230605/gazeteci-altug-dergi-hem-bir-meclis-hem-bir-okul-hem-de-bir-kamusal-alan-turetmeye-calisiyor-1072047537.html

Gazeteci Altuğ: Dergi hem bir meclis hem bir okul hem de bir kamusal alan türetmeye çalışıyor

Gazeteci Altuğ: Dergi hem bir meclis hem bir okul hem de bir kamusal alan türetmeye çalışıyor

Milliyet Sanat dergisinin 50.yılı sebebiyle geçmiş 50 yılın haber özetini kitabında derleyen gazeteci Altuğ, “Dergi hem bir meclis hem bir okul hem de bir... 05.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-05T17:17+0300

2023-06-05T17:17+0300

2023-06-05T17:17+0300

yaşam

dergi

milliyet gazetesi

kitap

abdi ipekçi

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Gazeteci Evrim Altuğ, Radyo Sputnik’te Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.Milliyet Sanat dergisi’nin yayınlandığı geçmiş 50 yılının derlendiği ‘Türkiye’nin Sanat Hafızası’ kitabının yazarı Evrim Altuğ, “Milliyet Sanat Dergisi hem okurlar hem yazarlar hem de sanatçılar arasında bir ekol vazifesi göstermiştir diyebiliriz. Bunu en başta dergi. kapaklarıyla gösteriyor... Milliyet Sanat dergisi, dergiciliğini gazetecilik hüneriyle, gazetecilik ruhuyla yapıyor. Bunu her sayısında yeni sürprizler, yeni türetmelerle gösteriyor. Dergi hem bir meclis hem bir okul hem de bir kamusal alan türetmeye çalışıyor” şeklinde konuştu.1972’den 2022’ye 10’ar yıllık periyotlar hâlinde son 50 yıllık sanat tarihinin köşe taşları sayılan olayları, dergiden seçilen haberler ve görseller eşliğinde derleyen Evrim Altuğ, “Derginin yarım asırlık bir kültür politikasını nasıl hayata karşı, halka karşı vazife saydığını, ortaya koyduğunu, bunu mümkün mertebe şeffaf bir biçimde paylaştığını söyleyebiliriz”dedi.29 Eylül 1972’de, Milliyet Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi’nin projesi olarak yayın hayatına başlayan Milliyet Sanat dergisi için Altuğ, “Sevgili Abdi İpekçi’nin vizyoner bakışıyla o dönemin öncü yayınları arasında Milliyet Gazetesi’nin türettiği bir derginin kendi bağımsızlık kariyerinin uzun bir özeti diyebileceğimiz bir ürün ortaya koymaya çalıştık” şeklinde konuştu.

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2023

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dergi, milliyet gazetesi, kitap, abdi ipekçi