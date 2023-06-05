Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç, aday çıkması durumunda olağanüstü genel kurula gideceğini açıkladı

"Bugün itibariyle Fenerbahçe 9 sezondur şampiyonluktan uzak kalmış, üst üste yaşanan olumsuzluklar her şeyi etkiler duruma gelmiş ve camiamız ne yazık ki birbirinden ayrışmış durumdadır. Tüm bu gerçekler çerçevesinde, yeni sezonun takım planlaması sürecine girilmişken henüz bir başkan adayının olmaması, olağanüstü seçimli genel kurulun -tüzüğümüz gereği yapılabileceği tarih de dikkate alındığında- Fenerbahçe'yi bir sezon daha hedeflerinden uzaklaştırma riski taşıdığı yadsınamaz bir gerçektir. Olağanüstü seçimli genel kurulun gerçekleşmesi halinde yeni yönetim kurulunun görev süresinin 1 yıl ile sınırlı olması da istikrarlı bir çalışma yürütülmesinin önünde ciddi bir engeldir. Bu risklere rağmen başkan aday çıkması durumunda bugün de olağanüstü genel kurula gitmeye hazır olduğumuzu bir kez daha paylaşıyorum. Bu yol tercih edilmediği taktirde ise Haziran 2024'te yapılacak olağan seçimli genel kurulumuzda aday olacak kongre üyelerimizin aday oldukları tarihten itibaren devralacakları göreve en iyi ve sağlıklı bir şekilde hazırlanmaları adına kulübümüzün her türlü imkan, bilgi ve detayları, hukuki çerçevede değerli başkan adaylarına açık olacaktır. İhtiyaçları olması halinde soracakları sorulara tarafımızdan yanıt alabileceklerdir."