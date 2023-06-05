https://sputniknews.com.tr/20230605/emekli-ve-memur-maasinda-5-aylik-zam-orani-netlesti-1072020902.html
Emekli ve memur maaşında 5 aylık zam oranı netleşti
Emekli ve memur maaşında 5 aylık zam oranı netleşti
Enflasyon verileri memur ve emeklileri yakından ilgilendirmeye devam ediyor. Memur ve emeklilerin 5 aylık zammı netleşti. 05.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-05T10:56+0300
2023-06-05T10:56+0300
2023-06-05T10:59+0300
ekonomi
tüik
enflasyon
memur
memur maaşı
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Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,04, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,65 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 39,59 ile son 17 ayın, yurt içi üretici fiyatlarında da yüzde 40,76 ile son 24 ayın en düşük seviyesine geriledi. 5 aylık enflasyon yüzde 15,26 olarak gerçekleşti. Bu rakam milyonlarca memur ve emeklinin zammı için kritik önem taşıyor.NTV'nin haberine göre, memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor. Memurlar yılın ilk 6 ayı için yüzde 8 sözleşme zammı almıştı. Bu oranı aşan fark kadar memurlara enflasyon farkı verilecek. Memur ve emeklilerin zam oranı ne zaman belli olacak?5 aylık rakamlara bakılınca memur ve memur emeklilerine en az yüzde 7,13'lük enflasyon farkı imkanı doğdu. Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarının enflasyon oranları ile ilk 6 aylık enflasyon farklı belirlenecek. Haziran ayı enflasyonu temmuzun ilk haftası açıklanacak. Böylece memur ve emeklilerin zam oranı netleşecek.
https://sputniknews.com.tr/20230605/tuik-mayis-ayi-enflasyon-verilerini-acikladi-1072017733.html
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memur maaş, memur maaşları 2023, emekli memur maaşı hesaplama, memur maaş zammı 2023, emekli memur maaş farkları, en düşük memur maaşı 2023, 5 aylık zam oranı
memur maaş, memur maaşları 2023, emekli memur maaşı hesaplama, memur maaş zammı 2023, emekli memur maaş farkları, en düşük memur maaşı 2023, 5 aylık zam oranı
Emekli ve memur maaşında 5 aylık zam oranı netleşti
10:56 05.06.2023 (güncellendi: 10:59 05.06.2023) Abone ol
Enflasyon verileri memur ve emeklileri yakından ilgilendirmeye devam ediyor. Memur ve emeklilerin 5 aylık zammı netleşti.
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,04, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,65 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 39,59 ile son 17 ayın, yurt içi üretici fiyatlarında da yüzde 40,76 ile son 24 ayın en düşük seviyesine geriledi.
5 aylık enflasyon yüzde 15,26 olarak gerçekleşti. Bu rakam milyonlarca memur ve emeklinin zammı için kritik önem taşıyor.
NTV'nin haberine göre, memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor. Memurlar yılın ilk 6 ayı için yüzde 8 sözleşme zammı almıştı. Bu oranı aşan fark kadar memurlara enflasyon farkı verilecek.
Memur ve emeklilerin zam oranı ne zaman belli olacak?
5 aylık rakamlara bakılınca memur ve memur emeklilerine en az yüzde 7,13'lük enflasyon farkı imkanı doğdu. Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarının enflasyon oranları ile ilk 6 aylık enflasyon farklı belirlenecek.
Haziran ayı enflasyonu temmuzun ilk haftası açıklanacak. Böylece memur ve emeklilerin zam oranı netleşecek.