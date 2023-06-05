https://sputniknews.com.tr/20230605/cin-savas-gemisinden-tayvan-bogazinda-abd-gemisine-yakin-temas-1072037074.html

Çin savaş gemisinden Tayvan Boğazı'nda ABD gemisine yakın temas

Çin savaş gemisinden Tayvan Boğazı'nda ABD gemisine yakın temas

ABD ordusu, Çin donanmasına ait bir geminin Tayvan Boğazı’nda ABD savaş gemisine yaklaşarak 'tehlikeli' manevra yaptığını duyurdu. 05.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-05T14:41+0300

2023-06-05T14:41+0300

2023-06-05T14:47+0300

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savaş uçağı

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ABD Hint-Pasifik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, USS Chung-Hoon (DDG 93) gemisinin ve Kanada ordusuna ait HMCS Montreal (FFH 336) gemisinin 3 Haziran'da Tayvan Boğazı'ndan 'uluslararası hukuka uygun' olarak geçiş yaptığı belirtildi. Geçiş sırasında Çin ordusuna ait bir savaş gemisinin, ABD gemisine 137 metre yaklaştığı, tehlikeli manevra yaptığı aktarılarak, “Chung-Hoon rotasını korudu ve bir çarpışmayı önlemek için hızını düşürdü” ifadeleri kullanıldı. ABD ve Kanada gemisinin Tayvan Boğazı'ndan geçişinin 'iki ülkenin özgür ve açık bir Hint-Pasifik için ortak taahhüdünü gösterdiği' belirtilen açıklamada, “ABD ordusu, uluslararası hukukun izin verdiği her yerde güvenli ve sorumlu bir şekilde uçuş gerçekleştirir, seyreder ve faaliyet gösterir” denildi.Çin savaş uçağından ABD uçağına agresif manevraÖte yandan, ABD Hint-Pasifik Komutanlığı tarafından 30 Mayıs’ta yapılan açıklamada ise Güney Çin Denizi üzerinde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait RC-135 tipi keşif uçağının Çin Hava Kuvvetlerine ait J-16 tipi savaş uçağı tarafından agresif bir manevra ile önünün kesildiği duyurulmuştu.

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https://sputniknews.com.tr/20230605/singapurda-sangri-la-forumuna-paralel-onde-gelen-istihbarat-sefleri-gizli-toplantida-bulustu-1072026362.html

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abd, çin, çin halk cumhuriyeti, tayvan boğazı, gerilim, savaş gemisi, savaş uçağı