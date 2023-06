CHP'li Özel, TİP Milletvekili Atalay'ın tahliye edilmesini istedi: 'Tüm siyasi partilerin sorunu'

"Can Atalay’ın tahliye edilmemiş ve dolayısıyla görevine başlayamamış olması, sadece kendisinin ve partisinin değil TBMM'nin ve TBMM'de temsil edilen tüm siyasi partilerin sorunudur. Halihazırda tartışmalı ve siyasallaşmış bir yargı kararıyla tutuklu bulunan Can Atalay'ın millet iradesine rağmen tahliye edilmemiş olmasını kabul etmiyor, Anayasa'ya aykırı bu tutumdan bir an önce geri dönülmesini talep ediyoruz. TBMM'nin 30'uncu başkanının 7 Haziran Çarşamba günü seçilmesi öngörülmektedir. Can Atalay'ın Çarşamba gününe kadar tahliye edilip yemin etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde Meclis Başkanlığı seçimi sakatlanacaktır ve seçilecek olan Meclis başkanının meşruiyeti tartışmaya açılabilecektir."