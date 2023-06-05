https://sputniknews.com.tr/20230605/chp-parti-meclisine-yedek-listeden-uc-isim-girdi-1072051657.html
CHP Parti Meclisi'ne yedek listeden üç isim girdi
CHP Parti Meclisi'ne yedek listeden üç isim girdi
Grup başkanvekilliği seçimleri nedeniyle Akif Hamzaçebi, Sezgin Tanrıkulu ve Turan Aydoğan Parti Meclisi'ne girdi. 05.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-05T19:12+0300
2023-06-05T19:12+0300
2023-06-05T19:12+0300
chp
politika
akif hamzaçebi
sezgin tanrıkulu
turan aydoğan
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CHP'deki grup başkanvekilliği seçimleri dolayısıyla üç isim yedek listelerden Parti Meclisi'ne (PM) girdi.Anadolu Ajansı muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP'de hafta sonu gerçekleştirilen grup yönetimi seçimlerinde PM üyeleri Gökhan Günaydın, Ali Mahir Başarır ve Gülizar Biçer Karaca grup başkanvekili oldu.PM üyesi olan Günaydın, Başarır ve Karaca'nın üyelikleri düştü.Üyelikleri düşen bu üç ismin yerine Akif Hamzaçebi, Sezgin Tanrıkulu ve Turan Aydoğan yedek listeden girdi.Yedek listede kadın üye bulunmaması nedeniyle Gülizar Biçer Karaca'nın yerine de erkek kotasından bir isim girdi.CHP Parti Meclisi 60 kişiden oluşuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230603/chp-parti-meclisi-toplantisi-sona-erdi-1071974157.html
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chp, akif hamzaçebi, sezgin tanrıkulu, turan aydoğan
chp, akif hamzaçebi, sezgin tanrıkulu, turan aydoğan
CHP Parti Meclisi'ne yedek listeden üç isim girdi
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Grup başkanvekilliği seçimleri nedeniyle Akif Hamzaçebi, Sezgin Tanrıkulu ve Turan Aydoğan Parti Meclisi'ne girdi.
CHP'deki grup başkanvekilliği seçimleri dolayısıyla üç isim yedek listelerden Parti Meclisi'ne (PM) girdi.
Anadolu Ajansı muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP'de hafta sonu gerçekleştirilen grup yönetimi seçimlerinde PM üyeleri Gökhan Günaydın, Ali Mahir Başarır ve Gülizar Biçer Karaca grup başkanvekili oldu.
PM üyesi olan Günaydın, Başarır ve Karaca'nın üyelikleri düştü.
Üyelikleri düşen bu üç ismin yerine Akif Hamzaçebi, Sezgin Tanrıkulu ve Turan Aydoğan yedek listeden girdi.
Yedek listede kadın üye bulunmaması nedeniyle Gülizar Biçer Karaca'nın yerine de erkek kotasından bir isim girdi.
CHP Parti Meclisi 60 kişiden oluşuyor.