https://sputniknews.com.tr/20230605/cezayir-londradaki-acik-artirmada-satisa-sunulan-7-osmanli-tufegini-geri-aldi-1072012299.html
Cezayir, Londra'daki açık artırmada satışa sunulan 7 Osmanlı tüfeğini geri aldı
Cezayir, Londra'daki açık artırmada satışa sunulan 7 Osmanlı tüfeğini geri aldı
Cezayir, İngiltere'nin başkenti Londra'da elektronik ortamda düzenlenen bir açık artırmada satışa sunulan Osmanlı Dönemi'ne ait 7 tüfeğin geri getirildiğini... 05.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-05T05:18+0300
2023-06-05T05:18+0300
2023-06-05T05:18+0300
dünya
cezayir
tüfek
osmanlı
açık artırma
avrupa
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Cezayir Kültür Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlık, Dışişleri Bakanlığı birimleriyle koordinasyonu sonucunda (1518-1830) yılları arasındaki Osmanlı Dönemi'ne ait 7 tüfeği geri almayı başardı" ifadeleri yer aldı.Eski tüfeklerin satılmak üzere açık artırmaya çıkarıldığı kaydedilen açıklamada, açık artırmayı düzenleyen kurum ve tüfeklerin kimler tarafından ülke dışına kaçırıldığına ilişkin ayrıntılar yer almadı.Ayrıca açıklamada, söz konusu parçaların sanatsal ve tarihi açıdan büyük önem taşıdığı ve ulusal müzedeki diğer eserler arasına yerleştirileceği kaydedildi.Cezayir, yine geçen nisan ayında, Fransız sömürgeci güçlerinin 1842'de Emir Abdulkadir el-Cezairi'ye karşı saldırıları sırasında ele geçirdiği ve Osmanlı Dönemi'ne ait ender bir eski el yazma eserin ülkeye geri getirildiğini duyurmuştu.
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cezayir, tüfek, osmanlı, açık artırma, avrupa
cezayir, tüfek, osmanlı, açık artırma, avrupa
Cezayir, Londra'daki açık artırmada satışa sunulan 7 Osmanlı tüfeğini geri aldı
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Cezayir, İngiltere'nin başkenti Londra'da elektronik ortamda düzenlenen bir açık artırmada satışa sunulan Osmanlı Dönemi'ne ait 7 tüfeğin geri getirildiğini duyurdu.
Cezayir Kültür Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlık, Dışişleri Bakanlığı birimleriyle koordinasyonu sonucunda (1518-1830) yılları arasındaki Osmanlı Dönemi'ne ait 7 tüfeği geri almayı başardı" ifadeleri yer aldı.
Eski tüfeklerin satılmak üzere açık artırmaya çıkarıldığı kaydedilen açıklamada, açık artırmayı düzenleyen kurum ve tüfeklerin kimler tarafından ülke dışına kaçırıldığına ilişkin ayrıntılar yer almadı.
Ayrıca açıklamada, söz konusu parçaların sanatsal ve tarihi açıdan büyük önem taşıdığı ve ulusal müzedeki diğer eserler arasına yerleştirileceği kaydedildi.
Cezayir, yine geçen nisan ayında, Fransız sömürgeci güçlerinin 1842'de Emir Abdulkadir el-Cezairi'ye karşı saldırıları sırasında ele geçirdiği ve Osmanlı Dönemi'ne ait ender bir eski el yazma eserin ülkeye geri getirildiğini duyurmuştu.