https://sputniknews.com.tr/20230605/caretta-caretta-yuvalari-atv-araclarin-tehdidinde-tabelalari-soktuler-1072032301.html

Caretta caretta yuvaları ATV araçların tehdidinde: 'Yuvaları zarar görüyor'

Caretta caretta yuvaları ATV araçların tehdidinde: 'Yuvaları zarar görüyor'

Antalya'nın Kaş ilçesinde, nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların yuvalama yerlerinden Patara kumsalına, bazı tatilcilerin arazi araçlarıyla... 05.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-05T13:40+0300

2023-06-05T13:40+0300

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yaşam

caretta caretta

kaş

antalya

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Pamukkale Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Deniz Kaplumbağalarını Koruma ve İzleme Projesi Başkanı Prof. Dr. Eyüp Başkale, gazetecilere, caretta carettaların, 15 Mayıs-15 Eylül döneminde kumsala gelerek, yuvalarına yumurtalarını bıraktıklarını söyledi.Gönüllü ekiplerin yumurtaların korunması amacıyla uzmanlar eşliğinde gece boyunca belli saatlerde arazi kontrolü yaptıklarını anlatan Başkale, hem yuva bilgilerini kayıt altın aldıklarını hem de yuvalara zarar verebilecek unsurları takip ettiklerini belirtti.Yuvaların kuluçka süresi boyunca izlendiğini dile getiren Başkale, yuvaları numaralandırarak kafeslediklerini ve plajın yoğun olduğu bölgelerde de bilgilendirme levhalı kafeslerin kullanıldığını bildirdi.Ancak plajlara giren araçların, ATV'lerin yuvalara zarar verdiğini ve kumsalın yapısını bozduğunu aktaran Başkale, şunları söyledi:Başkale, yumurtaların korunması için yuvalama döneminde kumsala araç girişlerinin önlenmesi gerektiğini vurguladı.

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caretta caretta, kaş, antalya