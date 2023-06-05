Bolu Belediye Başkanı Özcan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na mektup gönderdi

"5 Parti başkanına Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve birer bakanlık garanti edince kendinizi onlara Cumhurbaşkanı adayı ilan ettirdiniz. 'Ben ne yapabilirim, liderler karar verdi' demek suretiyle aklımızla alay ettiniz. Son girdiğim 5 seçimden de alnımın akıyla çıktım. Beni bazı belediye başkanları ve milletvekilleri ile karıştırmayın. Mevzu vatan ise koltuk teferruattır benim açımdan. 'Benim bu işte menfaatim ne olacak? Koltuk elden gitmesin de ne olursa olsun' diye düşünenler ile yürüdüğünüz için kaybettik. Ancak adaylık süreciniz, oyu olmayan partilere verdiğiniz çok sayıda milletvekillikleri, 'PKK ile kol kola yürüyorlar' algısını çürütememeniz, sığınmacılar konusu gibi toplumun çok önemsediği konularla ilgili net bir duruş göstermemeniz kaybetmemize yol açmıştır. 'Ne yapayım, ben bunları anlattım ama toplum anlamak istemedi' diyorsanız, seçmeni değiştirme şansımız olmadığına göre, seçmene bunları anlatamayanların değişme vakti gelmiş demektir. Ama sizin hakkınızda insani yönlerinizle ilgili hiç olumsuz sözüm olmadı. İyi bir insansınız, iyi bir abisiniz, iyi bir baba, iyi bir eş, iyi bir dedesiniz. Ama başarılı bir siyasetçi olamadınız. O yüzden bırakınız inadınızı, sizin varlığınızdan beslenen 3-5 kişinin laflarına kulak asıp, 'Koltuğa yapıştı' dedirtmeyin. Bu mektup size yazdığım son mektuptur. Memleketinizi sevdiğinizi, çocuklarımızın geleceğini düşündüğünüzü biliyorum. Bu durumda, Türkiye'nin önünü açınız. Kongreler takvimini hemen başlatıp kurultayda aday olmayacağınızı açıklayınız. Bunu yapar iseniz milyonların hayır duası ile birlikte tarihte saygın yerinizi alırsınız. Bu yönde bir açıklamanız, yerel seçimler öncesi partilileri büyük ölçüde rahatlatır. Değişim heyecanı, mücadele ruhunu ve iradesini yeniden yüceltir."