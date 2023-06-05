https://sputniknews.com.tr/20230605/belcika-ukraynadan-izahat-bekliyor-1072031006.html

Belçika, Ukrayna'dan izahat bekliyor

Belçika, Ukrayna'dan izahat bekliyor

Ukrayna güçlerinin Rusya'nın Belgorod bölgesine sınırın karşı tarafından saldırıları artırmasına ilişkin bir AB ülkesinden açıklama geldi. Ukrayna'ya yalnızca... 05.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-05T13:38+0300

2023-06-05T13:38+0300

2023-06-05T13:38+0300

ukrayna krizi

belçika

ukrayna

belgorod

silah

sabotaj

saldırı

alexander de croo

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Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Ukrayna’ya gönderdikleri silahların Rusya’nın Belgorod bölgesine saldırılarda kullanılıp kullanılmadığının tespit edilmesi için özel servislere talimat verdiğini açıkladı. Yerel bir yayın kuruluşuna konuşan De Croo, “İstihbarat servisi ve ordumuzdan bu durumu incelemelerini istedik. Henüz teyit edilmedi, durumu inceliyoruz” dedi. AB'den Ukrayna’ya yolladıkları silahların kullanım alanıyla ilgili kuralların net olduğunun altını çizen De Croo, bu silahların yalnızca savunma amacıyla kullanılabileceğini hatırlatıp “Ukraynalılardan durumu izah etmelerini bekliyoruz” ifadesini kullandı. De Croo, silahların Ukraynalı sabotajcılar tarafından Belgorod’a saldırı amaçlı kullanıldığının kanıtlanması halinde ne yapılacağını ise söylemedi.

https://sputniknews.com.tr/20230604/belgorod-bolge-valisi-rus-ordusu-ukraynali-sabotajcilarla-catisiyor-1072006442.html

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belçika, ukrayna, belgorod, silah, sabotaj, saldırı, alexander de croo