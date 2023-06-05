https://sputniknews.com.tr/20230605/belcika-ukraynadan-izahat-bekliyor-1072031006.html
Belçika, Ukrayna'dan izahat bekliyor
Belçika, Ukrayna'dan izahat bekliyor
Ukrayna güçlerinin Rusya'nın Belgorod bölgesine sınırın karşı tarafından saldırıları artırmasına ilişkin bir AB ülkesinden açıklama geldi. Ukrayna'ya yalnızca... 05.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-05T13:38+0300
2023-06-05T13:38+0300
2023-06-05T13:38+0300
ukrayna krizi
belçika
ukrayna
belgorod
silah
sabotaj
saldırı
alexander de croo
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Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Ukrayna’ya gönderdikleri silahların Rusya’nın Belgorod bölgesine saldırılarda kullanılıp kullanılmadığının tespit edilmesi için özel servislere talimat verdiğini açıkladı. Yerel bir yayın kuruluşuna konuşan De Croo, “İstihbarat servisi ve ordumuzdan bu durumu incelemelerini istedik. Henüz teyit edilmedi, durumu inceliyoruz” dedi. AB'den Ukrayna’ya yolladıkları silahların kullanım alanıyla ilgili kuralların net olduğunun altını çizen De Croo, bu silahların yalnızca savunma amacıyla kullanılabileceğini hatırlatıp “Ukraynalılardan durumu izah etmelerini bekliyoruz” ifadesini kullandı. De Croo, silahların Ukraynalı sabotajcılar tarafından Belgorod’a saldırı amaçlı kullanıldığının kanıtlanması halinde ne yapılacağını ise söylemedi.
https://sputniknews.com.tr/20230604/belgorod-bolge-valisi-rus-ordusu-ukraynali-sabotajcilarla-catisiyor-1072006442.html
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belçika, ukrayna, belgorod, silah, sabotaj, saldırı, alexander de croo
belçika, ukrayna, belgorod, silah, sabotaj, saldırı, alexander de croo
Belçika, Ukrayna'dan izahat bekliyor
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Ukrayna güçlerinin Rusya'nın Belgorod bölgesine sınırın karşı tarafından saldırıları artırmasına ilişkin bir AB ülkesinden açıklama geldi. Ukrayna'ya yalnızca savunma amaçlı silah yolladıklarını hatırlatan Belçika Başbakanı silahların saldırılarda kullanılıp kullanılmadığının cevabını istiyor.
Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Ukrayna’ya gönderdikleri silahların Rusya’nın Belgorod bölgesine saldırılarda kullanılıp kullanılmadığının tespit edilmesi için özel servislere talimat verdiğini açıkladı.
Yerel bir yayın kuruluşuna konuşan De Croo, “İstihbarat servisi ve ordumuzdan bu durumu incelemelerini istedik. Henüz teyit edilmedi, durumu inceliyoruz” dedi.
AB'den Ukrayna’ya yolladıkları silahların kullanım alanıyla ilgili kuralların net olduğunun altını çizen De Croo, bu silahların yalnızca savunma amacıyla kullanılabileceğini hatırlatıp “Ukraynalılardan durumu izah etmelerini bekliyoruz” ifadesini kullandı.
De Croo, silahların Ukraynalı sabotajcılar tarafından Belgorod’a saldırı amaçlı kullanıldığının kanıtlanması halinde ne yapılacağını ise söylemedi.