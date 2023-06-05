https://sputniknews.com.tr/20230605/afganistanda-onlarca-kiz-ogrenci-zehirlendi--1072022615.html

Afganistan'da onlarca kız öğrenci zehirlendi

Afganistan'da onlarca kız öğrenci zehirlendi

Taliban yönetime geçtiğinden beri kadın hakları konusunda daha da geri giden Afganistan'da haftasonu 80'e yakın kız çocuğu zehirlendi. 05.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-05T11:35+0300

2023-06-05T11:35+0300

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dünya

afganistan

kız çocuğu

öğrenci

zehirlenme

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Afganistan’ın kuzeyindeki Sar-i-Pol vilayetinde bazı ilkokullarda yaklaşık 80 kız çocuğu zehirlendikleri için hastanelik oldu. Yerel bir eğitim yetkilisi öğrencilerin zehirlenmesine yol açan kişinin kişiseş husumeti nedeniyle böyle bir şeye kalkıştığını söylese de detay paylaşmadı. Diğer bir yetkili de zehirli saldırının düzenlendiği okulların birbirine yakın olduğunu ve haftasonu peş peşe hedef alındıklarını aktardı. Durumu iyi olan kız çocuklarının nasıl zehirlendikleri ve tam hangi yaşta oldukları açıklanmadı. Kızların altıncı sınıftan sonra eğitimlerini sürdürmelerine izin verilmeyen Afganistan’da Taliban’ın yönetime geçmesinden bu yana ilk kez bu türde saldırılar yaşanıyor. Komşu İran’da da Kasım 2020’den bu yana kız öğrencilerin zehirlendiği haberleri geliyor.

https://sputniknews.com.tr/20230306/iran-lideri-hamaney-kiz-ogrencilerin-zehirlenmesinin-failleri-en-siddetli-cezaya-carptirilmali-1067863904.html

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afganistan, kız çocuğu, öğrenci, zehirlenme