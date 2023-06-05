https://sputniknews.com.tr/20230605/abdulkadir-selvi-mehmet-simsek-ile-erdoganin-diyalogunu-yazdi-o-bana-lazim--1072014380.html
Abdulkadir Selvi, Mehmet Şimşek ile Erdoğan'ın diyaloğunu yazdı: 'O bana lazım'
Abdulkadir Selvi, Mehmet Şimşek ile Erdoğan'ın diyaloğunu yazdı: 'O bana lazım'
Abdulkadir Selvi, yeni kabineyi mercek altına aldığı yazısında, "Mehmet Şimşek ekonomi yönetimi için Cevdet Yılmaz’ı istediğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'O bana... 05.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-05T07:29+0300
2023-06-05T07:29+0300
2023-06-05T07:29+0300
türkiye
kabine
mehmet şimşek
cevdet yılmaz
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinenin yankıları sürüyor. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Kabine değişikliğini nasıl okumalı" başlıklı yazısında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Erdoğan arasında geçen bir diyaloğa yer verdi. Selvi yazısında, "Mehmet Şimşek ekonomi yönetimi için Cevdet Yılmaz’ı istediğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'O bana lazım' demişti. Bir göreve gelmesini bekliyordum ama neresi olacağını bilmiyordum. Demek ki Erdoğan Cevdet Yılmaz’ı kendisine yardımcı olarak seçmiş" ifadelerini kullandı. Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle: "Cumhurbaşkanlığı’ndaki törene Yılmaz Tunç’la birlikte gittik. Araçta sohbet ettik. Hatta kabineyi konuştuk. En ufak bir şey hissettirmedi. Benim de 'Siz bakan oldunuz mu?' diye sormak aklıma gelmedi. Kabine listesi açıklanıp Yılmaz Tunç’un Adalet Bakanı olduğunu görünce kendi halime güldüm. Ama onun için sevindim. Çünkü Yılmaz Tunç çok isabetli bir isim oldu. Mehmet Şimşek ekonomi yönetimi için Cevdet Yılmaz’ı istediğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'O bana lazım' demişti. Bir göreve gelmesini bekliyordum ama neresi olacağını bilmiyordum. Demek ki Erdoğan Cevdet Yılmaz’ı kendisine yardımcı olarak seçmiş."
https://sputniknews.com.tr/20230604/yeni-kabine-aciklandi-bakanliklarda-devir-teslim-toreni-1071995129.html
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kabine, mehmet şimşek, cevdet yılmaz
kabine, mehmet şimşek, cevdet yılmaz
Abdulkadir Selvi, Mehmet Şimşek ile Erdoğan'ın diyaloğunu yazdı: 'O bana lazım'
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Abdulkadir Selvi, yeni kabineyi mercek altına aldığı yazısında, "Mehmet Şimşek ekonomi yönetimi için Cevdet Yılmaz’ı istediğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'O bana lazım' demişti" ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinenin yankıları sürüyor.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Kabine değişikliğini nasıl okumalı" başlıklı yazısında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Erdoğan arasında geçen bir diyaloğa yer verdi.
Selvi yazısında, "Mehmet Şimşek ekonomi yönetimi için Cevdet Yılmaz’ı istediğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'O bana lazım' demişti. Bir göreve gelmesini bekliyordum ama neresi olacağını bilmiyordum. Demek ki Erdoğan Cevdet Yılmaz’ı kendisine yardımcı olarak seçmiş" ifadelerini kullandı.
Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:
"Cumhurbaşkanlığı’ndaki törene Yılmaz Tunç’la birlikte gittik. Araçta sohbet ettik. Hatta kabineyi konuştuk. En ufak bir şey hissettirmedi. Benim de 'Siz bakan oldunuz mu?' diye sormak aklıma gelmedi. Kabine listesi açıklanıp Yılmaz Tunç’un Adalet Bakanı olduğunu görünce kendi halime güldüm. Ama onun için sevindim. Çünkü Yılmaz Tunç çok isabetli bir isim oldu. Mehmet Şimşek ekonomi yönetimi için Cevdet Yılmaz’ı istediğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'O bana lazım' demişti. Bir göreve gelmesini bekliyordum ama neresi olacağını bilmiyordum. Demek ki Erdoğan Cevdet Yılmaz’ı kendisine yardımcı olarak seçmiş."