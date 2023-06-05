https://sputniknews.com.tr/20230605/6-yasindaki-cocuga-istismar-davasi-ertelendi-1072028827.html

6 yaşındaki çocuğa istismar davası ertelendi

6 yaşındaki çocuğa istismar davası ertelendi

6 yaşındaki çocuğa istismar davasında, sanıklar Kadir İstekli, baba Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel tekrar hakim karşısına çıktı. Davada duruşma savcısı... 05.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-05T12:54+0300

2023-06-05T12:54+0300

2023-06-05T12:54+0300

yaşam

türkiye

istismar

cinsel istismar

kadir istekli

yusuf ziya gümüşel

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6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesiyle ilgili Kadir İstekli, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel'in yargılandığı dava ertelendi.Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddiaları tepkilere yol açmıştı.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Kadir İstekli hakkında "Çocuğun cinsel istismarı" ve "Nitelikli cinsel saldırı" suçlarından 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istenmişti.30 Ocak'ta görülen ilk duruşmada mahkeme heyeti yayın yasağı ve gizlilik kararı getirilmesine karar verdi. 27 Şubat´ta görülen ikinci duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı sanıkların cezalandırılmasını istedi.Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli'nin tutuklu, anne Fatıma Gümüşel'in tutuksuz yargılandığı davanın 5 Haziran´daki duruşmasında mahkeme savcısının izinli olması ve yerine geçici savcı gelmesinden dolayı ertelenmişti. Davanın 4. Celsesi bu sabah görüldü.İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma saat 10.00 sıralarında başladı. Yaklaşık 2 saat süren duruşmada bir tanığın dinlendiği öğrenildi.Duruşma savcısı mütalaasının vermek için ek süre talebinde bulundu. Mahkeme talebini kabul ederek sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel´in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 17 Temmuz´a erteledi.

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türkiye, istismar, cinsel istismar, kadir istekli, yusuf ziya gümüşel