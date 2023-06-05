28 milyon yıllık dev gergedan fosiline ait yeni kemikler bulundu

© AA Oyal, şöyle devam etti: "Çankırı, Kızılırmak Kemallı lokalitesinde dev gergedana ait olarak tespit ettiğimiz ilk fosil bulguları 2015 yılında MTA Müze Araştırma Projesi kapsamında prospeksiyon ön etüt çalışmaları esnasında tespit edildi. Burada 2015 yılında yaptığımız çalışmalarda dev gergedana ait pazu kemiği, ön kol kemiği, kaval kemiği, parmak, kemiği, bilek kemikleri, ayak kemikleri gibi etraf kemiklerine ait bulgular tespit edildi. Bu yıl içinde de Kemallı lokalitesinde MTA Genel Müdürlüğü Müze Araştırma Projesi kapsamında yaptığımız çalışmada yine dev gergedana ait etraf kemiği örnekleri tespit edildi. Bu lokalitelerdeki bulgulara ilişkin kesin bir yaş vermek gerekirse dev gergedanın yaşının 28 milyon olduğunu düşünüyoruz."