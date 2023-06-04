https://sputniknews.com.tr/20230604/yeni-kabinenin-cumhurbaskani-yardimcisi-yilmazdan-tesekkur-mesaji-1071989155.html

Yeni kabinenin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan teşekkür mesajı

Yeni kabinenin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan teşekkür mesajı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde cumhurbaşkanı yardımcılığına getirilen Cevdet Yılmaz, teşekkür mesajı yayınladı. 04.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-04T02:48+0300

2023-06-04T02:48+0300

2023-06-04T02:48+0300

türkiye

cevdet yılmaz

kabine

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Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ülke ve millette hayırlı olması temennisinde bulundu.Görevi üstlenen bakanlara başarılar dileyen Yılmaz, "Türkiye Yüzyılı kabinesinde cumhurbaşkanı yardımcılığı görevini şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Çeşitli kanallarla tebriklerini ileten herkese çok teşekkür ediyorum. Millete hizmet yolunda Allah yar ve yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230604/cumhurbaskanligi-kabinesi-resmi-gazetede-yayimlandi-1071987890.html

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