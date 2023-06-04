https://sputniknews.com.tr/20230604/yeni-kabinenin-cumhurbaskani-yardimcisi-yilmazdan-tesekkur-mesaji-1071989155.html
Yeni kabinenin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan teşekkür mesajı
Yeni kabinenin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan teşekkür mesajı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde cumhurbaşkanı yardımcılığına getirilen Cevdet Yılmaz, teşekkür mesajı yayınladı. 04.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-04T02:48+0300
2023-06-04T02:48+0300
2023-06-04T02:48+0300
türkiye
cevdet yılmaz
kabine
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Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ülke ve millette hayırlı olması temennisinde bulundu.Görevi üstlenen bakanlara başarılar dileyen Yılmaz, "Türkiye Yüzyılı kabinesinde cumhurbaşkanı yardımcılığı görevini şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Çeşitli kanallarla tebriklerini ileten herkese çok teşekkür ediyorum. Millete hizmet yolunda Allah yar ve yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230604/cumhurbaskanligi-kabinesi-resmi-gazetede-yayimlandi-1071987890.html
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Yeni kabinenin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan teşekkür mesajı
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde cumhurbaşkanı yardımcılığına getirilen Cevdet Yılmaz, teşekkür mesajı yayınladı.
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ülke ve millette hayırlı olması temennisinde bulundu.
Görevi üstlenen bakanlara başarılar dileyen Yılmaz, "Türkiye Yüzyılı kabinesinde cumhurbaşkanı yardımcılığı görevini şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Çeşitli kanallarla tebriklerini ileten herkese çok teşekkür ediyorum. Millete hizmet yolunda Allah yar ve yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.