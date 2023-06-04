https://sputniknews.com.tr/20230604/yeni-adalet-bakani-tunctan-ilk-mesaj-1071998158.html

Yeni Adalet Bakanı Tunç'tan ilk mesaj

Yeni Adalet Bakanı Tunç'tan ilk mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Adaletin tecellisi, insanlarımızın temel... 04.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-04T13:24+0300

2023-06-04T13:24+0300

2023-06-04T13:24+0300

politika

adalet bakanlığı

yılmaz tunç

kabine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/04/1071997867_0:33:3128:1793_1920x0_80_0_0_878ecc96430a20fd5cfe964b143df0f2.jpg

Tunç, yaptığı açıklamada, "Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcında yeni kabinede, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensip ve takdirleriyle Adalet Bakanı olarak görevlendirilmekten büyük bir onur duydum. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.Son 21 yılda Türkiye'de demokrasinin standardının yükseltilmesi, hukuk devletinin tahkim edilmesi, yargı tarafsızlığının ve bağımsızlığının güçlendirilmesi başta olmak üzere, birçok konuda tarihi ve reform niteliğinde adımlar attıklarını vurgulayan Tunç, şöyle devam etti:TBMM'de uzun bir süre görev yaptığını, Adalet Komisyonu'nda uzun süre çalıştığını hatırlatan Tunç, şunları kaydetti:'Türkiye, milletimiz yeni bir anayasayı hak ediyor'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "yeni anayasa" çağrısını değerlendiren Tunç, anayasada reform sayılabilecek değişiklikleri gerçekleştirdiklerini belirtti.Yılmaz Tunç, şunları kaydetti:Yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kimdir?Yılmaz Tunç, 1971 yılında Bartın'da dünyaya geldi. Avukat Tunç, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Ana Bilim Dalında yüksek lisans yaptı.AK Parti Pendik Kurucu İlçe Başkanı ve Pendik Belediye Meclis Üyesi olarak görev aldı. 23, 24, 25 ve 26. Dönemde Bartın Milletvekili seçildi. AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Adalet Komisyonu Sözcüsü olarak görev aldı.Orta düzeyde İngilizce bilen Tunç, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yeni adalet bakanı kim,yeni adalet bakanı,yılmaz tunç kimdir,yılmaz tunç nereli