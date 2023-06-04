https://sputniknews.com.tr/20230604/ukrayna-endonezyanin-baris-teklifini-geri-cevirdi-1071988840.html

Ukrayna, Endonezya'nın barış teklifini geri çevirdi

Ukrayna, Endonezya'nın barış teklifini geri çevirdi

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, dün Endonezya tarafından sunulan ve Kırım'da ve Ukrayna'nın kendi toprağı olarak gördüğü diğer bölgelerde... 04.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-04T01:51+0300

2023-06-04T01:51+0300

2023-06-04T01:52+0300

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ukrayna

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endonezya

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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, Endonezya hükümetinin ihtilafın çözümüne ilişkin sunduğu yol haritasını reddetti.Plan, Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto tarafından Singapur'da, Ukrayna ve ABD savunma bakanlarının da katıldığı savunma zirvesi sırasında ortaya atılmıştı. Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Bloomberg'e verdiği demeçte önerinin 'Rusya'nın planına benzediğini' iddia etmişti.Nikolenko, düzenlediği basın toplantısında "Endonezya'nın Ukrayna'da barışın yeniden tesis edilmesine gösterdiği ilgiyi takdir ediyoruz. Ancak Ukrayna ve Rusya arasında ihtilaflı olan ve referandum yapılmasını gerektiren herhangi bir bölge bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.Kırım, 2014 yılında Kiev'de gerçekleşen darbenin ardından düzenlenen referandum ile Ukrayna'dan ayrılarak Rusya'ya katılma kararı almıştı.Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgeleri de geçen eylül ayında ezici bir çoğunlukla Rusya'ya katılma yönünde oy kullanmıştı.Nikolenko ayrıca ateşkes ve Rusya ile Ukrayna arasında Birleşmiş Milletler (BM) barış gücü askerleri tarafından denetlenecek Kore tarzı bir askerden arındırılmış bölge oluşturulması önerisini de geri çevirdi.

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