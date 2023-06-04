https://sputniknews.com.tr/20230604/saganak-bolu-abant-kara-yolunda-taskinlara-neden-oldu-1072002169.html
Sağanak Bolu-Abant kara yolunda taşkınlara neden oldu
Sağanak Bolu-Abant kara yolunda taşkınlara neden oldu
Bolu'da sağanağın ardından Abant Gölü Milli Parkı bölgesinde su taşkınları yaşandı. 04.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-04T16:07+0300
2023-06-04T16:07+0300
2023-06-04T16:07+0300
türkiye
bolu
abant
sel
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Bölgede 2 gündür etkisini sürdüren kuvvetli yağışın Abant Deresi ve dereye akan çayların debisini yükseltmesi nedeniyle Bolu-Abant kara yolunda taşkınlar meydana geldi.Kara yolunun bazı bölgelerinde göçük yaşanması üzerine Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri onarım çalışması başlattı.Yoldaki ulaşım, alınan güvenlik önlemlerinin ardından kontrollü sağlanıyor.Öte yandan Abant Gölü Milli Parkı'ndaki piknik alanları, göle akan kaynakların debisinin yükselmesiyle suyla doldu.
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bolu, abant, sel
Sağanak Bolu-Abant kara yolunda taşkınlara neden oldu
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Bolu'da sağanağın ardından Abant Gölü Milli Parkı bölgesinde su taşkınları yaşandı.
Bölgede 2 gündür etkisini sürdüren kuvvetli yağışın Abant Deresi ve dereye akan çayların debisini yükseltmesi nedeniyle Bolu-Abant kara yolunda taşkınlar meydana geldi.
Kara yolunun bazı bölgelerinde göçük yaşanması üzerine Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri onarım çalışması başlattı.
Yoldaki ulaşım, alınan güvenlik önlemlerinin ardından kontrollü sağlanıyor.
Öte yandan Abant Gölü Milli Parkı'ndaki piknik alanları, göle akan kaynakların debisinin yükselmesiyle suyla doldu.