İsrailliler, hükümetin yargı düzenlemesine karşı protestolarını sürdürüyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Franz Kafka'nın ölüm yıldönümü
07:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’deki seçimleri dünya, Google’da nasıl aradı?
07:30
2 dk
ÖZEL HABER
Suudi Arabistan’dan BRICS atağı
07:45
2 dk
ÖZEL HABER
ABD’li Siyaset Bilimci Lieven: ABD için endişe verici bir sinyal
08:00
2 dk
ÖZEL HABER
Batı basını: Ukrayna’ya verilen silahlar bize karşı kullanılabilir
08:29
2 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy’den, İran'a 50 yıl süreyle yaptırım teklifi
08:45
1 dk
ÖZEL HABER
Çin, Avrupa’ya Rusya’nın yeni bölgelerini tanıma çağrısı yaptı
09:00
2 dk
ÖZEL HABER
İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı: Rus Hava Kuvvetleri ve denizaltıları İngiltere ve NATO için tehdit
09:10
2 dk
ÖZEL HABER
Avrupa Birliği’nde Rusya yaptırımına iki devletten veto
09:27
2 dk
ÖZEL HABER
NATO’dan Ukrayna’ya: Somut üyelik planları uzak
09:40
2 dk
ÖZEL HABER
Prof. Barış Doster: Kemal Derviş ile Nureddin Nebati arasında aman aman bir fark yok
10:00
4 dk
ÖZEL HABER
Eski Ukrayna Başbakanı: Zelenskiy, Ukrayna’yı yeni Afganistan’a dönüştürdü
10:32
1 dk
ÖZEL HABER
ABD, Şam’la mücadele için Rakka’da ordu kuruyor
10:45
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
GERÇEĞİN YÖRÜNGESİ
Erkin Öncan'la Gerçeğin Yörüngesi
13:06
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Franz Kafka'nın ölüm yıldönümü
14:05
5 dk
ÖZEL HABER
İran ve Taliban arasındaki çatışmanın arka planında Sputnik’e anlattı
14:33
5 dk
ÖZEL HABER
ABD, Ukrayna'ya toplam 38.3 milyar dolar askeri yardım yaptı
14:49
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
ÖZEL HABER
Rusya, Çin’e doğalgaz sevkiyatında tarihi rekor kırdı
16:17
1 dk
ÖZEL HABER
ABD Suriye’de çatışmasızlık protokollerini ihlal etti
16:34
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
ÖZEL HABER
ABD’li ekonomist Scott: Doların devrilmesine katkıda bulunacak
17:25
2 dk
ÖZEL HABER
Macron: Putin NATO'yu elektrik şokuyla uyandırdı
17:36
2 dk
ÖZEL HABER
Belarus Cumhurbaşkanı: Tek hatamız, Ukrayna sorununu 2014 çözmemiş olmamız
18:15
2 dk
ÖZEL HABER
Medvedev: İngiltere’de savaşa yardım eden sivil olsun meşru bir askeri hedef
18:30
2 dk
ÖZEL HABER
NATO’nun gizli Rusya planı
18:49
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Franz Kafka'nın ölüm yıldönümü
19:00
5 dk
ÖZEL HABER
Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi: Türkiye ile Azerbaycan arası 38 kilometreye inecek
19:31
5 dk
ÖZEL HABER
Kiev tahıl koridorlarını Rusya’ya yönelik saldırılar için kullanıyor
19:47
1 dk
ÖZEL HABER
ABD, START Anlaşması kapsamında Rusya’ya silahlarla ilgili bilgi iletimini durdurdu
20:00
1 dk
ÖZEL HABER
Balkanlarda NATO’nun başlattığı kriz bitmiyor
20:29
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Ahmet Haşim'in ölüm yıldönümü
08:00
6 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Bir boks efsanesi: Muhammed Ali
09:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’deki seçimleri dünya, Google’da nasıl aradı?
09:10
2 dk
ÖZEL HABER
Suudi Arabistan’dan BRICS atağı
09:19
2 dk
ÖZEL HABER
ABD’li Siyaset Bilimci Lieven: ABD için endişe verici bir sinyal
09:31
2 dk
ÖZEL HABER
Batı basını: Ukrayna’ya verilen silahlar bize karşı kullanılabilir
09:44
2 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy’den, İran'a 50 yıl süreyle yaptırım teklifi
10:00
1 dk
ÖZEL HABER
Çin, Avrupa’ya Rusya’nın yeni bölgelerini tanıma çağrısı yaptı
10:13
2 dk
ÖZEL HABER
İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı: Rus Hava Kuvvetleri ve denizaltıları İngiltere ve NATO için tehdit
10:30
2 dk
ÖZEL HABER
ABD Suriye’de çatışmasızlık protokollerini ihlal etti
10:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Ahmet Haşim'in ölüm yıldönümü
13:01
6 dk
ÖZEL HABER
Avrupa Birliği’nde Rusya yaptırımına iki devletten veto
13:14
2 dk
ÖZEL HABER
ABD’li ekonomist Scott: Doların devrilmesine katkıda bulunacak
13:26
2 dk
ÖZEL HABER
NATO’dan Ukrayna’ya: Somut üyelik planları uzak
13:30
2 dk
ÖZEL HABER
Prof. Barış Doster: Kemal Derviş ile Nureddin Nebati arasında aman aman bir fark yok
13:45
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Bir boks efsanesi: Muhammed Ali
14:01
5 dk
ÖZEL HABER
Eski Ukrayna Başbakanı: Zelenskiy, Ukrayna’yı yeni Afganistan’a dönüştürdü
14:14
1 dk
ÖZEL HABER
ABD, Şam’la mücadele için Rakka’da ordu kuruyor
14:22
1 dk
ÖZEL HABER
İran ve Taliban arasındaki çatışmanın arka planında Sputnik’e anlattı
14:29
5 dk
ÖZEL HABER
ABD, Ukrayna'ya toplam 38.3 milyar dolar askeri yardım yaptı
14:47
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Ahmet Haşim'in ölüm yıldönümü
18:01
6 dk
ÖZEL HABER
Macron: Putin NATO'yu elektrik şokuyla uyandırdı
18:15
2 dk
ÖZEL HABER
Medvedev: İngiltere’de savaşa yardım eden sivil olsun meşru bir askeri hedef
18:26
2 dk
ÖZEL HABER
Belarus Cumhurbaşkanı: Tek hatamız, Ukrayna sorununu 2014 çözmemiş olmamız
18:43
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Bir boks efsanesi: Muhammed Ali
19:00
5 dk
ÖZEL HABER
NATO’nun gizli Rusya planı
19:14
2 dk
ÖZEL HABER
Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi: Türkiye ile Azerbaycan arası 38 kilometreye inecek
19:35
5 dk
ÖZEL HABER
Balkanlarda NATO’nun başlattığı kriz bitmiyor
19:44
5 dk
ÖZEL HABER
Kiev tahıl koridorlarını Rusya’ya yönelik saldırılar için kullanıyor
20:00
1 dk
ÖZEL HABER
ABD, START Anlaşması kapsamında Rusya’ya silahlarla ilgili bilgi iletimini durdurdu
20:30
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230604/israilliler-hukumetin-yargi-duzenlemesine-karsi-protestolarini-surduruyor-1071989336.html
İsrailliler, hükümetin yargı düzenlemesine karşı protestolarını sürdürüyor
İsrailliler, hükümetin yargı düzenlemesine karşı protestolarını sürdürüyor
İsrailliler, Başbakan Benyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin yargının yetkilerini sınırlayan düzenlemesine ve sağ politikalarına karşı... 04.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-04T03:46+0300
2023-06-04T03:46+0300
dünya
israil
yargı reformu
benyamin netanyahu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/14/1071352114_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_379f9023d0408c7f017cfb27a05567f9.jpg
Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesine karşı her hafta cumartesi akşamı kitlesel gösteriler düzenleyen İsrailliler, protestoların 22'inci haftasında da meydanlara indi.On binlerce İsrailli, başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde pek çok noktada protestolar düzenledi.İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin internet sitesinde yer alan haberde, İsrail polisinin Kayserya ve Hadera kentlerindeki protestolara müdahale ettiği aktarıldı.Emniyet güçlerinin, protestoları bastırmaya çalıştığı ifade edilirken, konuyla alakalı resmi makamlardan açıklama yapılmadı.Ertelenen yargı düzenlemesiİsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta duyurduğu yargı reformu, Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.Netanyahu, 27 Mart'ta, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamıştı.İsrail hükümeti, 2023-2024 bütçesini 24 Mayıs'ta Meclisten geçirmişti. Başbakan Netanyahu, Mecliste bütçe oturumunun tamamlanmasının ardından hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesine 'devam edeceğini' açıklamıştı.İsrail hükümetinin hazırladığı bütçede, Ultra Ortodoks partilerin talebi kendi tabanlarına devlet yardımı, Tevrat eğitimi için ek bütçe sağlanması tartışmaya yol açmıştı.Yahudi yerleşimcilerin destekçisi aşırı sağcı partilerin yer aldığı hükümetin bütçesinde işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerine altyapı ve diğer hizmetler için 1 milyar dolardan fazla pay verilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230527/israilde-yargi-duzenlemesi-protestolari-21-haftasinda-1071660211.html
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/14/1071352114_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_07ff969100ddf85443ecac237f0499ea.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
israil, yargı reformu, benyamin netanyahu
israil, yargı reformu, benyamin netanyahu

İsrailliler, hükümetin yargı düzenlemesine karşı protestolarını sürdürüyor

03:46 04.06.2023
© AATel Aviv'deki gösteride, ABD'de yayınlanan televizyon dizisinden esinlenen yüzlerce kadın protestocu da yargı düzenlemesine karşı kırmızı pelerin ve beyaz boneler takarak yaptıkları sembolleşen koreografiyi sergiledi.
Tel Aviv'deki gösteride, ABD'de yayınlanan televizyon dizisinden esinlenen yüzlerce kadın protestocu da yargı düzenlemesine karşı kırmızı pelerin ve beyaz boneler takarak yaptıkları sembolleşen koreografiyi sergiledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2023
© AA
Abone olTelegram
İsrailliler, Başbakan Benyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin yargının yetkilerini sınırlayan düzenlemesine ve sağ politikalarına karşı protestolarına devam ediyor.
Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesine karşı her hafta cumartesi akşamı kitlesel gösteriler düzenleyen İsrailliler, protestoların 22'inci haftasında da meydanlara indi.
On binlerce İsrailli, başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde pek çok noktada protestolar düzenledi.
İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin internet sitesinde yer alan haberde, İsrail polisinin Kayserya ve Hadera kentlerindeki protestolara müdahale ettiği aktarıldı.
Emniyet güçlerinin, protestoları bastırmaya çalıştığı ifade edilirken, konuyla alakalı resmi makamlardan açıklama yapılmadı.

Ertelenen yargı düzenlemesi

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta duyurduğu yargı reformu, Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.
Netanyahu, 27 Mart'ta, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamıştı.
İsrail hükümeti, 2023-2024 bütçesini 24 Mayıs'ta Meclisten geçirmişti. Başbakan Netanyahu, Mecliste bütçe oturumunun tamamlanmasının ardından hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesine 'devam edeceğini' açıklamıştı.
İsrail hükümetinin hazırladığı bütçede, Ultra Ortodoks partilerin talebi kendi tabanlarına devlet yardımı, Tevrat eğitimi için ek bütçe sağlanması tartışmaya yol açmıştı.
Yahudi yerleşimcilerin destekçisi aşırı sağcı partilerin yer aldığı hükümetin bütçesinde işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerine altyapı ve diğer hizmetler için 1 milyar dolardan fazla pay verilmişti.
İsrailliler, Başbakan Benyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin yargının yetkililerini sınırlayan düzenlemesine ve sağ politikalarına yönelik protestolarına devam ediyor. Tel Aviv'de binlerce protestocu, ellerinde İsrail bayraklarıyla sık sık demokrasi sloganları atarak koalisyon hükümetindeki aşırı sağcı politikacıları eleştiren dövizler taşıdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2023
DÜNYA
İsrail'de yargı düzenlemesi protestoları 21. haftasında
27 Mayıs, 23:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала