https://sputniknews.com.tr/20230604/hdp-es-genel-baskanlari-buldan-ve-sancar-olaganustu-kongrede-aday-olmayacak-1072008349.html

HDP Eş Genel Başkanları Buldan ve Sancar olağanüstü kongrede aday olmayacak

HDP Eş Genel Başkanları Buldan ve Sancar olağanüstü kongrede aday olmayacak

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, partilerinin olağanüstü kongresinde aday olmayacaklarını açıkladı. 04.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-04T23:05+0300

2023-06-04T23:05+0300

2023-06-04T23:05+0300

politika

pervin buldan

mithat sancar

hdp

aday

kongre

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HDP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, HDP Eş Genel Başkanları Buldan ve Sancar, katıldıkları bir programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Seçim sonuçlarının HDP açısından bir yenilgi olmadığını ancak hedeflerine ulaşamadıklarını belirten Buldan, kampanya sürecini iyi yönetemediklerine, HDP fikriyatını bütün kesimlere ulaştıramadıklarına dikkati çekti.Seçimin hemen ardından partiyi kongreye götüreceklerini ilan ettiklerini hatırlatan Buldan, "Kongrede eş genel başkanlık görevini başka bir arkadaşa devretmekten mutluluk duyacağım. Karar alma sürecinde de yer almayacağımı söylemek isterim. Halkımıza hesap vereceğiz, kadınlara hesap vereceğiz, oy verenlere hesap vereceğiz" ifadelerini kullandı.Mithat Sancar da seçimlerde hedefledikleri oy oranına ulaşamadıklarını, bu kapsamda kendilerini başarısız saydıklarını aktararak, şunları kaydetti:

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pervin buldan, mithat sancar, hdp, aday, kongre