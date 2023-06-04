https://sputniknews.com.tr/20230604/f1-ispanya-grand-prixsinde-pole-pozisyonu-verstappenin-1071987691.html
F1 İspanya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in
F1 İspanya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 8. etabı İspanya Grand Prix'sine Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak. 04.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-04T00:05+0300
2023-06-04T00:05+0300
2023-06-04T00:07+0300
spor
formula 1
max verstappen
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Hollandalı pilot, 4.6 kilometrelik Barselona-Katalonya pistinde düzenlenecek yarışın sıralama turlarındaki 1 dakika 12.272 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.Verstappen'in 0.462 saniye arkasındaki İspanyol Carlos Sainz (Ferrari) ikinciliği, pisti liderden 0.520 saniye yavaş turlayan Büyük Britanyalı Lando Norris (McLaren) ise üçüncülüğü elde etti.Barselona şehrindeki 66 turluk yarış, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.
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MIA „Rosiya Segodnya“
formula 1, max verstappen
formula 1, max verstappen
F1 İspanya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in
00:05 04.06.2023 (güncellendi: 00:07 04.06.2023) Abone ol
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 8. etabı İspanya Grand Prix'sine Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.
Hollandalı pilot, 4.6 kilometrelik Barselona-Katalonya pistinde düzenlenecek yarışın sıralama turlarındaki 1 dakika 12.272 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.
Verstappen'in 0.462 saniye arkasındaki İspanyol Carlos Sainz (Ferrari) ikinciliği, pisti liderden 0.520 saniye yavaş turlayan Büyük Britanyalı Lando Norris (McLaren) ise üçüncülüğü elde etti.
Barselona şehrindeki 66 turluk yarış, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.