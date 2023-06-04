https://sputniknews.com.tr/20230604/diyarbakirdaki-deprem-sonrasi-naci-gorurden-2-il-icin-uyari-benzer-sikismalar-gorulebilir-1071998611.html
Diyarbakır'daki deprem sonrası Naci Görür'den 2 il için uyarı: Benzer sıkışmalar görülebilir
Diyarbakır'daki deprem sonrası Naci Görür'den 2 il için uyarı: Benzer sıkışmalar görülebilir
Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde, saat 01.25'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Prof. Dr. Naci Görür, deprem sonrası sosyal medya hesabından yaptığı... 04.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-04T14:06+0300
2023-06-04T14:06+0300
2023-06-04T14:06+0300
türkiye
naci görür
diyarbakır
deprem
siirt
hakkari
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi olan 4.2 büyüklüğündeki deprem kaydedildi. Depremin, 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi. Naci Görür 2 kente dikkat çektiYer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla uyarıda bulundu. Görür, "Elmadere-Çüngüş/Diyarbakır’da 4,2 deprem. Deprem Bitlis-Zagros bindirme kuşağı üzerinde. Bu kuşak son depremlerde Arap Levhası'nın kuzeye doğru hareketiyle sıkışıyor. Benzer sıkışmalar Siirt ve Hakkari bölgelerinde de görülebilir" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230602/afad-muduru-il-il-saydi-uzun-yillar-suskun-olan-fay-hatlari-var-1071931762.html
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diyarbakır'da deprem oldu mu, diyarbakır deprem, naci görür, naci görür uyarı
diyarbakır'da deprem oldu mu, diyarbakır deprem, naci görür, naci görür uyarı
Diyarbakır'daki deprem sonrası Naci Görür'den 2 il için uyarı: Benzer sıkışmalar görülebilir
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Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde, saat 01.25'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Prof. Dr. Naci Görür, deprem sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Benzer sıkışmalar Siirt ve Hakkari bölgelerinde de görülebilir” dedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi olan 4.2 büyüklüğündeki deprem kaydedildi.
Depremin, 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Naci Görür 2 kente dikkat çekti
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla uyarıda bulundu. Görür, "Elmadere-Çüngüş/Diyarbakır’da 4,2 deprem. Deprem Bitlis-Zagros bindirme kuşağı üzerinde. Bu kuşak son depremlerde Arap Levhası'nın kuzeye doğru hareketiyle sıkışıyor. Benzer sıkışmalar Siirt ve Hakkari bölgelerinde de görülebilir" dedi.