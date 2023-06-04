https://sputniknews.com.tr/20230604/diyarbakirdaki-deprem-sonrasi-naci-gorurden-2-il-icin-uyari-benzer-sikismalar-gorulebilir-1071998611.html

Diyarbakır'daki deprem sonrası Naci Görür'den 2 il için uyarı: Benzer sıkışmalar görülebilir

Diyarbakır'daki deprem sonrası Naci Görür'den 2 il için uyarı: Benzer sıkışmalar görülebilir

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde, saat 01.25'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Prof. Dr. Naci Görür, deprem sonrası sosyal medya hesabından yaptığı... 04.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-04T14:06+0300

2023-06-04T14:06+0300

2023-06-04T14:06+0300

türkiye

naci görür

diyarbakır

deprem

siirt

hakkari

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi olan 4.2 büyüklüğündeki deprem kaydedildi. Depremin, 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi. Naci Görür 2 kente dikkat çektiYer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla uyarıda bulundu. Görür, "Elmadere-Çüngüş/Diyarbakır’da 4,2 deprem. Deprem Bitlis-Zagros bindirme kuşağı üzerinde. Bu kuşak son depremlerde Arap Levhası'nın kuzeye doğru hareketiyle sıkışıyor. Benzer sıkışmalar Siirt ve Hakkari bölgelerinde de görülebilir" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230602/afad-muduru-il-il-saydi-uzun-yillar-suskun-olan-fay-hatlari-var-1071931762.html

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diyarbakır'da deprem oldu mu, diyarbakır deprem, naci görür, naci görür uyarı