Diyarbakır'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Kiev tahıl koridorlarını Rusya’ya yönelik saldırılar için kullanıyor

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Çin, Avrupa’ya Rusya’nın yeni bölgelerini tanıma çağrısı yaptı

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İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı: Rus Hava Kuvvetleri ve denizaltıları İngiltere ve NATO için tehdit