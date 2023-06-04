https://sputniknews.com.tr/20230604/diyarbakirda-42-buyuklugunde-deprem-1071989248.html
Diyarbakır'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Diyarbakır'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde, saat 01.25'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 04.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-04T03:26+0300
2023-06-04T03:26+0300
2023-06-04T03:26+0300
türkiye
diyarbakır
afad
deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi olan 4.2 büyüklüğündeki sarsıntı kaydedildi.Depremin, 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
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diyarbakır, afad, deprem
Diyarbakır'da 4.2 büyüklüğünde deprem
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Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde, saat 01.25'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi olan 4.2 büyüklüğündeki sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.