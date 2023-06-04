https://sputniknews.com.tr/20230604/cumhurbaskanligi-kabinesinin-yeni-bakanlarindan-tesekkur-mesaji-1071990555.html

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yeni bakanlarından ilk mesajlar

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yeni bakanlarından ilk mesajlar

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yeni bakanları teşekkür mesajı yayımladı. 04.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-04T09:15+0300

2023-06-04T09:15+0300

2023-06-04T09:37+0300

politika

kabine

bakan

recep tayyip erdoğan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/03/1071986727_0:190:2968:1860_1920x0_80_0_0_8a03b2e29112dfc0c59cd0690e9673a5.jpg

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olan Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine bakanlık vazifesini tevdi ettiğini anımsatarak, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da bütün bilgi, birikim ve tecrübeyle ülke ve şehirler için çalışacaklarını belirtti.Türkiye'nin şahlanış döneminde Türkiye Yüzyılı'nda aşkla çalışacaklarını ifade eden Özhaseki, "Başta afetzede kardeşlerimize söz verdiğimiz gibi konutlarını en kısa sürede teslim edecek, İstanbul'u ve Türkiye'yi kentsel dönüşümle güvenli hale getireceğiz. Şehirlerimizi yeşil dönüşümle 2053 vizyonumuza uygun bir şekilde hazırlayarak Türkiye Yüzyılı'nın şehirlerini hep birlikte inşa edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza teveccühleri için şükranlarımı arz ediyorum. Yeni kabinemizin ülkemiz, milletimiz ve gönül coğrafyamız adına hayırlılara vesile olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.Mehmet Özhaseki kimdir? 1957 yılında Kayseri’de doğan Haseki Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü’nü kazandı. O günkü siyasi şartlar sebebiyle eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı ve ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girdi. Buradan mezun olduktan sonra, Avukatlık stajını Kayseri Adliyesi’nde yaptı. Avukatlık yapmadı. Tekstil üzerine iş yapan aile şirketinin başına geçti ve 1994'e kadar da bu sektörde çalıştı.1980 yılı itibarıyla 10 yıl sosyal amaçlı vakıf ve derneklerin kuruluşunda görev aldı. Kayseri’de ilk aşevi faaliyeti, öğrencilere karşılıksız burslar ve kış aylarında yakacak fonu gibi faaliyetlerin içinde bulundu.27 Mart 1994 mahalli seçimlerinde Melikgazi Belediye Başkanlığı’nı kazandı. 23 Haziran 1998 tarihinde Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yapılan seçimle Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na getirildi. 18 Nisan 1999 yerel seçimlerinde yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.28 Mart 2004 yerel seçimlerinde %70.2 gibi rekor bir oyla 3. kez Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen Mehmet Özhaseki, geliştirdiği Kayseri Modeli Belediyecilik ile Türkiye’ye örnek oldu.29 Mart 2009 yerel seçimlerinde ve 30 Mart 2014 seçimlerinde aday olup yüzde 60’larda oy alarak 5. kez Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. Başkan Özhaseki 5. kez üst üste Büyükşehir Belediye Başkanı seçilerek Kayseri tarihinde bir ilke de imza atmış oldu.Büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyelerinden 350'nin üzerinde üyesi olan Tarihi Kentler Birliği'nin 2004-2011 yılları arasında 7 yıl başkanlığını yapan Mehmet Özhaseki, TKB'nin yurtiçinde ve yurtdışında kurumsal kimlik kazanmasında ve yurt çapında birçok tarihi eserin ayağa kaldırılmasında büyük rol oynadı.Özhaseki, 10 Şubat 2015 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan istifa etti ve AK Parti’den milletvekili adayı oldu. 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan genel seçimlerde 25. Dönem Kayseri Milletvekili olarak seçildi.12 Eylül 2015 tarihinde yapılan AK Parti Olağan Büyük Kongresi’nin ardından yenilenen parti vitrininde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı olarak yer aldı.1 Kasım 2015 tarihinde yinelenen genel seçimlerde tekrar seçilerek 26. Dönem Kayseri Milletvekili oldu.Yerlikaya: Şükranlarımı ilietiyorumİçişleri Bakanı olan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, 26 Ekim 2018'de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İstanbul'a atandığını hatırlatarak, "Bu akşam Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek tensipleriyle İçişleri Bakanı olarak atanmış bulunmaktayım. Sayın Cumhurbaşkanımıza tensip ve takdirleri için şükranlarımı arz ediyorum." mesajını paylaştı.Kültür ve Turizm Bakanı olarak yeniden atanan Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından, "Yeni kabinemiz hayırlı olsun. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin yeni kabinesinde bakanlık görevini yeniden şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a gönülden teşekkür ediyorum. Bu güvene layık olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz." paylaşımını yaptı.Milli Eğitim Bakanı olan Yusuf Tekin de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, zor bir görevin kendisine tevdi edildiğini belirtti.Başta öğretmenler olmak üzere idareciler, idari personel, özel öğretim kurumları, öğrenciler, veliler ve diğer paydaşlarla birlikte yeni Türkiye Yüzyılı'nın inşası için el ele, gönül gönüle çalışacaklarını bildiren Tekin, "Şahsıma yönelik güven ve desteğini her daim hissettiğim Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha şükranlarımı sunarım. Allah yardımcımız olsun." ifadelerini kullandı.Ali Yerlikaya kimdir?1 Eylül 2016 tarihinden itibaren 65. Hükümet ardından 66. Hükümet ve son olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde 67. Hükümet’te İçişleri Bakanlığı yapan Süleyman Soylu'dan görevi devralacak olan Ali Yerlikaya İstanbul Valiliği görevinden önce bürokraside önemli görevlerde bulundu.11 Ekim 1968 tarihinde Konya'da doğan Ali Yerlikaya ilk, orta ve lise eğitimini Konya'da tamamladı. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi "Kamu Yönetimi" bölümünden mezun oldu. Yerlikaya, 1990 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam adaylığı görevine başladı. 1993 yılında Kayseri İli Felahiye İlçesi Kaymakamlığına atandı. Sırasıyla; Hilvan ( Şanlıurfa ) ve Sarıkaya (Yozgat) ilçelerinde Kaymakam olarak görev yaptı.29 Mayıs 2003 tarihinde İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine, 09 Şubat 2004 tarihinde Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevine atanan Ali Yerlikaya, 13 Aralık 2007 - 17 Mayıs 2010 tarihleri arasında Şırnak Valisi, 23 Mayıs 2010 - 9 Ağustos 2012 tarihleri arasında Ağrı Valisi, 17 Ağustos 2012 - 3 Mart 2015 tarihleri arasında Tekirdağ Valisi, 5 Mart 2015 - 3 Aralık 2018 tarihleri arasında Gaziantep Valisi olarak görev yapan Yerlikaya, 26 Ekim 2018 tarih ve 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile İstanbul Valiliği görevine atanmıştı.Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde İçişleri Bakanı olarak görev yapacak olan Yerlikaya, Hatice Nur Hanım ile evli dört çocuk babasıdır.Yusuf Tekin kimdir?Milli Eğitim Bakanı olan Prof. Dr. Yusuf Tekin, 1970'te Erzurum'un Tortum ilçesinde doğdu.İlk ve orta öğrenimini Rize'de tamamlayan Tekin, 1994'te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirdi. Mesleki kariyerine aynı yıl Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak başlayan Tekin, siyaset ve sosyal bilimler alanında 1997'de yüksek lisansını, 2002'de doktorasını tamamladı.Yusuf Tekin, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'ne öğretim üyesi olarak atandı. Aynı fakültede 2007'ye kadar yardımcı doçent olarak görev yapan Tekin, aynı yıl siyaset ve sosyal bilimler alanında doçent oldu. Tekin, aynı üniversitede 2009'a kadar süren görevinin ardından Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi'ne atandı.Tekin, akademik yaşamı boyunca bölüm başkanlığı, dekan yardımcılığı, üniversite senato üyeliği, fakülte ve enstitü yönetim kurulu üyeliği gibi idari görevlerde de bulundu.Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı olarak 2011'de atanan Tekin, bu görevi sırasında de bakanlığın üniversitelerle yürüttüğü ortak projeleri hayata geçirdi. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı görevine 2013'te başlayan Yusuf Tekin, YÖK ve üniversiteler ile koordineli biçimde eğitim politikalarının oluşturulması konusunda çalışmalar yürüttü. Tekin, 2015-2018'de Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi mütevelli heyet başkanlığı yaptı.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle beraber müsteşarlık makamının kaldırılması sonrasında yeniden öğretim üyeliğine dönen Tekin, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde profesör oldu. Prof. Dr. Yusuf Tekin, 15 Eylül 2018'de Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü görevine başladı.Evli ve üç çocuk babası Tekin, iyi derecede İngilizce biliyor.Sağlık Bakanı olarak yeniden atanan Fahrettin Koca ise sosyal medya hesabından, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın takdiri üzerine yeni kabinede Sağlık Bakanı görevini üstlenmiş bulunuyorum. Güveni için kendilerine teşekkür ederim. Görevimin bu döneminde de aziz milletimize hizmeti hayatımın en üstün amacı bileceğim. Sorumluluğum, milletimiz kadar büyüktür." açıklamasında bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20230603/cumhurbaskani-erdogan-85-milyonun-tamamini-bagrimiza-basacagiz-1071976549.html

https://sputniknews.com.tr/20230604/cumhurbaskanligi-kabinesi-resmi-gazetede-yayimlandi-1071987890.html

https://sputniknews.com.tr/20230604/tff-ve-tbfden-yeni-kabine-uyelerine-tebrik-1071987995.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mehmet özhaseki kimdir,özhaseki kaç yaşında nereli,özhaseki ne bakanı,yusuf tekin kimdir,milli eğitim bakanı kim,ali yerlikaya kimdir,içişleri bakanı kim oldu