AFAD ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden art arda uyarı: Saat verildi
© AAAnkara
© AA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden vatandaşlara gök gürültü sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Ankara'da sağanak yağış etkili oldu. Kentte öğle saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Araçlar biriken sular nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken Dikmen'in bazı bölgelerinde kuvvetli sağanak nedeniyle yollara toprak ve taşlar sürüklendi. Belediye ekipleri metro girişlerinde olası su baskınlarının önlenmesi amacıyla tedbir aldı.
Yağışa cadde ve sokaklarda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda sağanağın durmasını bekledi.
ABB ve AFAD'dan peş peşe uyarı
AFAD ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yurttaşlara uyarı yapılarak ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Meteoroloji’den alınan bilgiler ve yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Ankara ilimizde yerel gök gürültülü sağanak yağışın aksam saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını; taşkın riskine karşı dere yataklarından uzak durulması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz" denildi.
ABB tarafından uyarıda ise şunlar kaydedildi:
Belediyemiz Hava Afet Erken Uyarı Sistemi saat 10.30 verilerine göre bugün saat 11.15’ten itibaren ilimiz kuzeyinden, 14.00’ten itibaren ise ilimizin batısından iki ayrı kuvvetli-gök gürültülü yeni bir sağanak yağış kütlesinin şehrimize giriş yapacağı beklenmektedir.
1. Kuzeyden giriş yapan kütle; saat 11.15’ten 13.00’e kadar Kızılcahamam, Kahramankazan, Bağlum, Güzelyurt, Yakupderviş, Peçenek, İncirlik, Kınık, İnceğiz, Akıncı Mah. ve civarı mevkilerde kuvvetli yağış bırakması beklenmektedir.
Saat 13.15’ten itibaren ise Törekent Mah, Harikalar Diyarı Kavşağı, Optimum Kavşağı, Ayaş Yol Ayrımı, Aile Yaşam Merkezi ve civarı mevkilerde yoğun yağış bırakması beklenmektedir. Saat 13.45’ten 18.00’e kadar ise Sincan OSB Metro İstasyonu, Fevzi Çakmak Mah, Göksu kavşağı, Yaşamkent kavşağı, Gordiyon AVM, Ümitköy Kavşağı, Jandarma Kavşağı, Tüvtürk Kavşağı ve civarı kuvvetli yağış bırakacağı beklenmektedir.
2. Eş zamanlı olarak başka bir kütlede Bağlum, Güzelyurt ve civarı mevkilerde yoğun yağış bırakacaktır.
3. Saat 14.00’ten 16.30’a kadar ise Kuğulu-2 Altgeçidi, Taurus AVM Önü, Mevlana Bulvarı, Kepekli Rampası, Dikmen Keklikpınarı, Jandarma altgeçidi, Alacaatlı, Banga Bangu Kavşağı, Konya kapısı, Bilkent, Yukarı Dikmen Mah., Mamak merkez, Siteler, Yakupabdal başta olmak üzere tüm şehir merkezinde kuvvetli/fırtınalı yağış beklenmektedir.
4. Batı'dan giriş yapan kütle saat 14.00’ten 15.15’e kadar Elmadağ, Hasanoğlan, Ankara-Kırıkkale Karayolu, Elmadağ Bahçelieveler Mah. ve civarı mevkilerde yoğun yağış bırakacaktır.
5. Saat 16.00’da Bala kuzeyinde anlık olarak oluşabilecek başka bir yağış kütlesi de Bala ve civarı mevkilerde sel ve su baskını oluşturacak seviyede yağış bırakabilecektir. Yağışın ilimizde saat 19.30 itibariyle tümüyle etkisini yitirmesi beklenmektedir. Büyükşehir Belediyemiz ilgili tüm ekipleri ile teyakkuz halinde bölgelerde konuşlanmış olup vatandaşlarımızın da yağışın olumsuzluklarına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ederiz.