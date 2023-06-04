https://sputniknews.com.tr/20230604/afad-ve-ankara-buyuksehir-belediyesinden-art-arda-uyari-saat-verildi-1072000913.html

AFAD ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden art arda uyarı: Saat verildi

AFAD ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden art arda uyarı: Saat verildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden vatandaşlara gök gürültü sağanak yağış uyarısı yapıldı. 04.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-04T15:14+0300

2023-06-04T15:14+0300

2023-06-04T15:14+0300

türkiye

ankara

ankara büyükşehir belediyesi

sağanak

sağanak yağış

sağanak yağış uyarısı

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Ankara'da sağanak yağış etkili oldu. Kentte öğle saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Araçlar biriken sular nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken Dikmen'in bazı bölgelerinde kuvvetli sağanak nedeniyle yollara toprak ve taşlar sürüklendi. Belediye ekipleri metro girişlerinde olası su baskınlarının önlenmesi amacıyla tedbir aldı. Yağışa cadde ve sokaklarda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda sağanağın durmasını bekledi.ABB ve AFAD'dan peş peşe uyarıAFAD ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yurttaşlara uyarı yapılarak ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.AFAD'dan yapılan açıklamada, "Meteoroloji’den alınan bilgiler ve yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Ankara ilimizde yerel gök gürültülü sağanak yağışın aksam saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını; taşkın riskine karşı dere yataklarından uzak durulması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz" denildi.ABB tarafından uyarıda ise şunlar kaydedildi:

https://sputniknews.com.tr/20230604/meteorolojiden-gok-gurultulu-saganak-uyarisi-27-kent-icin-sari-alarm-verildi-1071991432.html

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ankara, ankara büyükşehir belediyesi, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı