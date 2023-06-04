https://sputniknews.com.tr/20230604/abd-disisleri-bakani-blinkenden-suudi-arabistan-ziyareti-1071989524.html

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Suudi Arabistan ziyareti

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Suudi Arabistan ziyareti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için Suudi Arabistan’a ziyarette bulunacağı açıklandı. 04.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-04T04:25+0300

2023-06-04T04:25+0300

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dünya

abd

suudi arabistan

antony blinken

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 6-8 Haziran’da Suudi Arabistan’a gidecek.ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Blinken’in Suudi Arabistan’a ziyareti ile ekonomik ve güvenlik sorunları dahil olmak üzere stratejik iş birliğinin geliştirilmesi, bölgesel ve küresel meselelerin görüşüleceği kaydedildi.Açıklamada ayrıca iki ülkenin Sudan’da çatışan taraflar için sürdürülebilir bir ateşkes konusunda çözüm arayacakları belirtildi.Ziyaret kapsamında Blinken’in Körfez İş Birliği Konseyi (KİK) ile bir bakanlar toplantısı gerçekleştirmesi planlanıyor.

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