https://sputniknews.com.tr/20230604/abd-disisleri-bakani-blinkenden-suudi-arabistan-ziyareti-1071989524.html
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Suudi Arabistan ziyareti
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Suudi Arabistan ziyareti
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için Suudi Arabistan’a ziyarette bulunacağı açıklandı. 04.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-04T04:25+0300
2023-06-04T04:25+0300
2023-06-04T04:25+0300
dünya
abd
suudi arabistan
antony blinken
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 6-8 Haziran’da Suudi Arabistan’a gidecek.ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Blinken’in Suudi Arabistan’a ziyareti ile ekonomik ve güvenlik sorunları dahil olmak üzere stratejik iş birliğinin geliştirilmesi, bölgesel ve küresel meselelerin görüşüleceği kaydedildi.Açıklamada ayrıca iki ülkenin Sudan’da çatışan taraflar için sürdürülebilir bir ateşkes konusunda çözüm arayacakları belirtildi.Ziyaret kapsamında Blinken’in Körfez İş Birliği Konseyi (KİK) ile bir bakanlar toplantısı gerçekleştirmesi planlanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230512/opecin-nisan-ayindaki-petrol-uretimini-kisma-karari-ne-anlama-geliyor-1071016951.html
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abd, suudi arabistan, antony blinken
abd, suudi arabistan, antony blinken
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Suudi Arabistan ziyareti
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için Suudi Arabistan’a ziyarette bulunacağı açıklandı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 6-8 Haziran’da Suudi Arabistan’a gidecek.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Blinken’in Suudi Arabistan’a ziyareti ile ekonomik ve güvenlik sorunları dahil olmak üzere stratejik iş birliğinin geliştirilmesi, bölgesel ve küresel meselelerin görüşüleceği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca iki ülkenin Sudan’da çatışan taraflar için sürdürülebilir bir ateşkes konusunda çözüm arayacakları belirtildi.
Ziyaret kapsamında Blinken’in Körfez İş Birliği Konseyi (KİK) ile bir bakanlar toplantısı gerçekleştirmesi planlanıyor.