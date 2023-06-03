https://sputniknews.com.tr/20230603/yspnin-meclis-baskani-adayi-tulay-hatimogullari-oruc-olacak-1071958669.html
YSP'nin Meclis başkanı adayı Tülay Hatimoğulları Oruç olacak
YSP'nin Meclis başkanı adayı Tülay Hatimoğulları Oruç olacak
Yeşil Sol Parti (YSP), Meclis başkanı adayı olarak Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç'u gösterecek. 03.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-03T00:08+0300
2023-06-03T00:08+0300
2023-06-03T00:08+0300
türkiye
yeşil sol parti
adana
tülay hatimoğulları
tülay hatimoğulları oruç
sırrı süreyya önder
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YSP, parti binasında gerçekleştirdiği toplantıda parti grup yönetimini belirledi. 28. Dönem'de YSP, yeni Meclis başkanvekili olarak Sırrı Süreyya Önder üzerinde mutabık kaldı. Ayda bir kez ve üç gün süreyle TBMM Genel Kurulu'nu yönetecek Önder, Meclis protokolünde de ön sırada yer alacak.Meclis başkanı adayı olarak ise Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç gösterilecek.Meclis İdare Amiri Yeşil Sol Parti Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan, Grup Başkanvekilleri ise Saruhan Oluç ve Meral Danış Beştaş olarak belirlendi. Grup Başkanvekillerinin, yapılacak kongre sonrası değişebileceği belirtildi.YSP listelerinden seçilen HDP Eş Genel Başkanları Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile Van Milletvekili Pervin Buldan HDP'de kalmaya devam edecek.
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yeşil sol parti, adana, tülay hatimoğulları, tülay hatimoğulları oruç, sırrı süreyya önder
yeşil sol parti, adana, tülay hatimoğulları, tülay hatimoğulları oruç, sırrı süreyya önder
YSP'nin Meclis başkanı adayı Tülay Hatimoğulları Oruç olacak
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Yeşil Sol Parti (YSP), Meclis başkanı adayı olarak Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç'u gösterecek.
YSP, parti binasında gerçekleştirdiği toplantıda parti grup yönetimini belirledi.
28. Dönem'de YSP, yeni Meclis başkanvekili olarak Sırrı Süreyya Önder üzerinde mutabık kaldı. Ayda bir kez ve üç gün süreyle TBMM Genel Kurulu'nu yönetecek Önder, Meclis protokolünde de ön sırada yer alacak.
Meclis başkanı adayı olarak ise Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç gösterilecek.
Meclis İdare Amiri Yeşil Sol Parti Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan, Grup Başkanvekilleri ise Saruhan Oluç ve Meral Danış Beştaş olarak belirlendi. Grup Başkanvekillerinin, yapılacak kongre sonrası değişebileceği belirtildi.
YSP listelerinden seçilen HDP Eş Genel Başkanları Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile Van Milletvekili Pervin Buldan HDP'de kalmaya devam edecek.