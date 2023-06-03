https://sputniknews.com.tr/20230603/ukrayna-guvenlik-konseyi-sekreteri-danilov-kievin-moskova-ile-muzakerelere-kapisi-kapali-1071982582.html
Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri Danilov: Kiev’in Moskova ile müzakerelere ‘kapısı kapalı’
Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri Danilov: Kiev’in Moskova ile müzakerelere ‘kapısı kapalı’
Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri Danilov, Rusya ile müzakere kapılarını sıkı bir şekilde kapattıklarını belirtti. 03.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-03T20:16+0300
2023-06-03T20:16+0300
2023-06-03T20:16+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
aleksey danilov
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/13/1071313037_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f5166efa711a28a3b558402689f6c6dd.jpg
Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, Rada televizyonuna demecinde Kiev'in Moskova ile müzakerelere kapılarını ‘sıkı bir şekilde kapattığını’ ve açmayı düşünmediğini söyledi.Danilov, "Kapıları açmayacağız, sıkıca kapattık. Biliyorsunuz bu konuda Milli Güvenlik ve Savunma Konseyinin bir kararı var, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile herhangi bir müzakere yapılmayacak” dedi.Danilov, diğer ülkelerin müzakerelere ilişkin görüşlerinin kendi çıkarlarını savunmaları ve bunun için belirli süreçleri uyguladıkları gerçeğinden kaynaklandığını vurguladı.
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/13/1071313037_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e5ac2472e9facfc92200e8038ff4efad.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, ukrayna krizi, aleksey danilov
ukrayna, ukrayna krizi, aleksey danilov
Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri Danilov: Kiev’in Moskova ile müzakerelere ‘kapısı kapalı’
Abone ol
Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri Danilov, Rusya ile müzakere kapılarını sıkı bir şekilde kapattıklarını belirtti.
Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, Rada televizyonuna demecinde Kiev'in Moskova ile müzakerelere kapılarını ‘sıkı bir şekilde kapattığını’ ve açmayı düşünmediğini söyledi.
Danilov, "Kapıları açmayacağız, sıkıca kapattık. Biliyorsunuz bu konuda Milli Güvenlik ve Savunma Konseyinin bir kararı var, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile herhangi bir müzakere yapılmayacak” dedi.
Danilov, diğer ülkelerin müzakerelere ilişkin görüşlerinin kendi çıkarlarını savunmaları ve bunun için belirli süreçleri uyguladıkları gerçeğinden kaynaklandığını vurguladı.