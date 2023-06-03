https://sputniknews.com.tr/20230603/ukrayna-guvenlik-konseyi-sekreteri-danilov-kievin-moskova-ile-muzakerelere-kapisi-kapali-1071982582.html

Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri Danilov: Kiev’in Moskova ile müzakerelere ‘kapısı kapalı’

Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri Danilov: Kiev’in Moskova ile müzakerelere ‘kapısı kapalı’

Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri Danilov, Rusya ile müzakere kapılarını sıkı bir şekilde kapattıklarını belirtti. 03.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-03T20:16+0300

2023-06-03T20:16+0300

2023-06-03T20:16+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

aleksey danilov

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Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, Rada televizyonuna demecinde Kiev'in Moskova ile müzakerelere kapılarını ‘sıkı bir şekilde kapattığını’ ve açmayı düşünmediğini söyledi.Danilov, "Kapıları açmayacağız, sıkıca kapattık. Biliyorsunuz bu konuda Milli Güvenlik ve Savunma Konseyinin bir kararı var, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile herhangi bir müzakere yapılmayacak” dedi.Danilov, diğer ülkelerin müzakerelere ilişkin görüşlerinin kendi çıkarlarını savunmaları ve bunun için belirli süreçleri uyguladıkları gerçeğinden kaynaklandığını vurguladı.

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