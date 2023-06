https://sputniknews.com.tr/20230603/tunus-cumhurbaskani-said-ile-italya-basbakani-meloni-duzensiz-goc-meselesini-gorustu-1071960972.html

Tunus Cumhurbaşkanı Said ile İtalya Başbakanı Meloni, düzensiz göç meselesini görüştü

Tunus Cumhurbaşkanı Said ile İtalya Başbakanı Meloni, düzensiz göç meselesini görüştü

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, bölge ülkeleri arasındaki düzensiz göç sorununu ele alacak uluslararası bir konferans... 03.06.2023, Sputnik Türkiye

Tunus Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Said ile Meloni’nin iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı ve bölgesel sorunları ele alan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdikleri belirtildi.İki liderin göç sorununu ele alacak bölge ülkelerinin katılımıyla düzenlenecek bir uluslararası konferans tertip etmeyi planladıkları belirtilen açıklamada, ikilinin özellikle Akdeniz'e kıyısı olan AB ülkeleri, Kuzey Afrika ülkeleri, Sahil ve Sahra Altı ülkelerinin katılmalarını amaçladığı kaydedildi.Konferansın, düzensiz göçün neden olduğu insani krizlere son vermek için uygun yolların bulunmasını amaçladığı vurgulanan açıklamada, Cumhurbaşkanı Said’in Meloni’yi konferansa ilişkin görüşmelerin devamı için Tunus’a davet ettiği, Meloni’nin bu davete olumlu yanıt verdiği aktarıldı.Tunus ile İtalya arasında düzensiz göç sorunuTunus Cumhurbaşkanı Kays Said, İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi’yi iki ülke arasındaki düzensiz göç sorununu görüşmek üzere Kartaca Sarayı'nda kabul etmişti.Said görüşmede, düzensiz göçü durdurmanın yolunun göç sebeplerini ortadan kaldırmak olduğunu, ülkesinin de bu dramdan sıkıntı çektiğini, çözümün kolektif olması gerektiğini belirtmişti.Devlet ve hükümet başkanları düzeyinde acil uluslararası bir toplantı düzenlenmesi çağrısında bulunan Said, düzensiz göçün sadece sonuç ve etkileriyle değil, nedenlerini de ortadan kaldıran bir sistemin oluşturulması gerektiğini kaydetmişti.

